Израиль впервые применил внеатмосферную ПРО «Хец 3»

Фото: РИА Новости
Минобороны Израиля сообщило о первом боевом применении системы ПРО «Хец 3», которая перехватывает баллистические ракеты за пределами земной атмосферы. Об этом пишет РИА Новости.
«9 ноября перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения», — говорится в публикации.
В оборонном ведомстве отметили, что ЦАХАЛ в районе Красного моря перехватила цель, запущенную в сторону Израиля.
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Диана Аванесян