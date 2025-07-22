Стало известно о серьезной болезни председателя Верховного суда РФ Подносовой
RT: председатель Верховного суда РФ Подносова болела более года
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова, о смерти которой стало известно 22 июля, болела более года. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
Во вторник, 22 июля, стало известно о смерти Подносовой. По данным argumenti.ru, ей был 71 год. Отмечалось, что женщина серьезно болела.
«Председатель Верховного суда России Ирина Подносова болела более года», — уточняет RT.
Других подробностей издание не привело.
Подносова была назначена председателем Верховного суда России в апреле 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева. До этого она 35 лет работала судьей и обладала квалификационным классом.
Верховный суд РФ официально подтвердил смерть Подносовой. Однако подробности приводить в ведомстве не стали.