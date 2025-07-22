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Верховный суд РФ подтвердил смерть председателя Ирины Подносовой

Ирина Подносова ( РИА Новости / Сергей Бобылев )

Верховный суд Российской Федерации официально подтвердил смерть председателя Верховного суда Ирины Подносовой.



По информации NEWS.ru, в настоящее время подробности событий отсутствуют. Дополнительные сведения обещают предоставить позже на официальном сайте.

Напомним, председатель Верховного суда России Ирина Подносова, которая заняла свой пост в апреле прошлого года, скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Она возглавила руководство судом после смерти Вячеслава Лебедева.

Виктория Иванченко

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