Верховный суд РФ подтвердил смерть председателя Ирины Подносовой
Верховный суд Российской Федерации официально подтвердил смерть председателя Верховного суда Ирины Подносовой.
По информации NEWS.ru, в настоящее время подробности событий отсутствуют. Дополнительные сведения обещают предоставить позже на официальном сайте.
Напомним, председатель Верховного суда России Ирина Подносова, которая заняла свой пост в апреле прошлого года, скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Она возглавила руководство судом после смерти Вячеслава Лебедева.
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