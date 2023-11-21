Стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии

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За последние дни из РФ в Финляндию перебрались 400 беженцев, в основном из арабских стран. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на чаты, в которых арабоговорящие люди обсуждают способы пересечь финскую границу.
По информации издания, беженцев везут до российско-финской границы на российских машинах, после чего дают им велосипеды.
«Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками. Совсем без денег никто даже не пытается (перейти границу - прим.ред.)», — пишет автор материала.
Попасть в РФ без документов незаконным образом невозможно. Несмотря на то, что у большинства беженцев срок действия российских виз истек, они предъявляют законные документы.
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