Стало известно, почему на Москву обрушились ливни и смерчи

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Погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением. Об этом рассказал заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, повышение температуры воздуха на один градус в летнее время приводит к увеличению влагоёмкости атмосферы на 7 процентов. Рост экстремальных температур при повышении средней температуры происходит более быстрыми темпами. Эксперт отметил, что средняя температура летом в Москве за последние десятилетия выросла на 1,5 — 2 градуса. Июнь стал таким же, как раньше июль.
Климатолог заявил, что при волнах жары температура повышается на 5 — 7 градусов, а влагоёмкость вырастает в 1,5 раза. Объем пара в атмосфере увеличивается при достаточном притоке влаги. Воздух из-за этого нагревается и расширяется, поэтому возникают такие явления.
Он рассказал, что обычно экстремальные климатические явления возникают, когда прогретый влажный воздух начинает охлаждаться за счет поступления холодных воздушных масс. По его словам, в Москву этот холодный воздух приходит из Арктики. Семенов отметил, что июнь стал по температуре как июль, а на севере уже весна. В Арктике активно тает лед. Вторжения холодных масс создают контраст температур, который больше силен в мае — июне, пояснил он.
Специалист указал, что изменения климата средней полосы России последние десятилетия будут такими же. Температура будет увеличиваться. Волны жары будут сильнее нагревать воздух, который продолжит контрастировать с холодными воздушными массами. Это будет создавать больше экстремальных шквалов, ливней и градов.
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Климатолог заявил, что при волнах жары температура повышается на 5 — 7 градусов, а влагоёмкость вырастает в 1,5 раза. Объем пара в атмосфере увеличивается при достаточном притоке влаги. Воздух из-за этого нагревается и расширяется, поэтому возникают такие явления.
Он рассказал, что обычно экстремальные климатические явления возникают, когда прогретый влажный воздух начинает охлаждаться за счет поступления холодных воздушных масс. По его словам, в Москву этот холодный воздух приходит из Арктики. Семенов отметил, что июнь стал по температуре как июль, а на севере уже весна. В Арктике активно тает лед. Вторжения холодных масс создают контраст температур, который больше силен в мае — июне, пояснил он.
«Примерно это мы сегодня и будем наблюдать. Возможно, смерчей мы избежим, потому вероятность того, что в Москве это случится есть, но все-таки она не такая большая», — рассказал замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Общественной Службе Новостей.
Специалист указал, что изменения климата средней полосы России последние десятилетия будут такими же. Температура будет увеличиваться. Волны жары будут сильнее нагревать воздух, который продолжит контрастировать с холодными воздушными массами. Это будет создавать больше экстремальных шквалов, ливней и градов.
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Дарья Осипова