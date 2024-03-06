Стало известно, сколько россиян останутся без пенсии

Для получения социальных выплат имеют право только те граждане, которые получали официально оформленную заработную плату на основном месте работы. Эксперты поясняют, что граждане, не вносящие средства в Соцфонд, в основном занимаются сельским хозяйством или заботятся о детях.
Аналитики связывают разницу между общим числом трудоспособного населения и официальным числом занятых с размером теневой экономики, в которой участвуют по меньшей мере 14,5 миллиона россиян. «Серая» занятость в основном характерна для малого и среднего бизнеса. Получая «теневую» заработную плату, граждане рискуют потерять трудовой стаж при расчете пенсии.
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