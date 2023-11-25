Стало известно, сколько россиян стали гражданами других государств в 2023 году

Фото: IStock/undrey
За 9 месяцев 2023 года примерно 68 тысяч россиян стали гражданами других государств или получили вид на жительство.
Это в 2 раза больше, чем в 2022 году, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД.
38 тысяч россиян уведомили органы внутренних дел о том, что получили гражданства другой страны, 30 тысяч сообщили о наличии документа на право на постоянное проживание в другом государстве.
Чаще всего получали гражданство или вид на жительство в Израиле, Турции, Армении, а также Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане. В списке есть Грузия, Кипр и США.
По законодательству, россиянин, получивший паспорт или вид на жительство иностранного государства, обязан уведомить об этом МВД. Иначе его привлекут к административной или уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в РФ вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу.
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38 тысяч россиян уведомили органы внутренних дел о том, что получили гражданства другой страны, 30 тысяч сообщили о наличии документа на право на постоянное проживание в другом государстве.
По законодательству, россиянин, получивший паспорт или вид на жительство иностранного государства, обязан уведомить об этом МВД. Иначе его привлекут к административной или уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в РФ вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу.
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Мария Фирсова