Политолог Светов предложил ответ на нападки недружественных России стран

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Политолог Юрий Светов заявил, что эффективно ответить на все нападки недружественных России стран, в частности, Финляндии и стран Прибалтики, можно с помощью победы в спецоперации на Украине.
«По моему убеждению, есть один только ответ - это победа в СВО, мы побеждаем, и сразу ситуация изменится. <…> Не случайно в этом клубке акций в Вильнюсе проходит сборище наших релокантов, которые выдвигают разные идеи, как ещё дальше влиять на Россию. Я говорю, кроме нашей победы в СВО - не вижу методов воздействия на политику этих государств», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Светов.
Ранее политический эксперт Владимир Брутер высказал мнение о том, что Финляндия приняла агрессивный курс политики против России из-за близкого соседства с ней.
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