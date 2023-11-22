Стало известно, сколько суток проведёт под арестом певец Шарлот

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13 суток административного ареста назначил Шарлоту Ленинский районный суд Санкт-Петербурга за мелкое хулиганство.
22 ноября певец Эдуард Шарлот, который ранее сжёг на камеру российский паспорт, был задержан нарядом полиции в аэропорту Пулково. Это произошло сразу после того, как он прилетел из Еревана в Санкт-Петербург.
За испорченный паспорт певец извинился.
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За испорченный паспорт певец извинился.
«Осечка в понимании происходящего. Простите. Я больше так не буду», — сказал на камеру музыкант.Ранее Шарлот говорил, то хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Артист собирается заняться созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине.
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Мария Фирсова