«АиФ»: Сжёгший паспорт блогер Шарлот вызвал певца SHAMAN на музыкальную дуэль

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Скандально известный блогер Эдуард Шарлот, несколько месяцев назад сжёгший на камеру российский паспорт, вызвал на музыкальную и творческую дуэль суперпопулярного российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщили «Аргументы и факты».
«SHAMAN, я вызывают тебя на дуэль: творческую и музыкальную. Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл», — заявил в опубликованном в Сети видеообращении блогер, ранее покинувший Россию.
Он предложил, чтобы встреча состоялась в помещении с фортепиано, где каждый из участников сможет продемонстрировать свои навыки игры музыкальных инструментов и сочинения композиций, а также вокальный диапазон своих голосов.
Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России.
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