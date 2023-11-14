Стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Деньги перечислялись из Украины.
По информации Mash на Мойке, все переводы проходили через сервис Binance на личный криптокошелёк 26-летней Дарьи Треповой*, который девушка специально завела для финансовых отношений с кураторами. После получения средств Трепова* конвертировала их в рубли, а затем переводила себе на банковскую карту.
Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно.
В сухом остатке на личные нужды Дарьи Треповой* осталась скромная сумма. Сообщается, что работа на украинских террористов была единственным источником дохода девушки.
Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали.
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*Признана экстремисткой на территории РФ
Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно.
Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали.
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*Признана экстремисткой на территории РФ
Мария Фирсова