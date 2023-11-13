Террористку Дарью Трепову* признали вменяемой

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сообщается, что 26-летняя Дарья Трепова* осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной.
Mash пишет, что у девушки диагностировали смешанное расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные экспертизы в уголовном деле.
Специалисты выявили у Треповой* смешанное расстройство личности (F61.0 согласно Международной классификации болезней). Но хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики она не страдает. Также у девушки имеется повышенная чувствительность, тревожность, мнительность и ранимость. Стремление к ярким эмоциональным переживаниям в совокупности с неустойчивой самооценкой и выраженная потребность в признании.
Экспертиза показала, что каких-либо грубых нарушений эмоционально-волевой регуляции и критических расстройств, которые лишили бы Трепову способности осознавать свои действия, нет. Террористку признали вменяемой.
Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали.
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*Признана экстремисткой на территории РФ
Специалисты выявили у Треповой* смешанное расстройство личности (F61.0 согласно Международной классификации болезней). Но хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики она не страдает. Также у девушки имеется повышенная чувствительность, тревожность, мнительность и ранимость. Стремление к ярким эмоциональным переживаниям в совокупности с неустойчивой самооценкой и выраженная потребность в признании.
Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали.
Читайте также:
Трепову* этапируют из Москвы в Петербург
Следователи доказали, что Трепова* знала о взрывчатке в подаренной статуэтке на встрече с Татарским
СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*
*Признана экстремисткой на территории РФ
Мария Фирсова