Стало известно, сколько учеников подвергались буллингу за этот учебный год

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Опрос «Актион Образование» показал, что ученики каждой третьей школы в России сталкивались с травлей за этот учебный год.
При этом в каждой четвёртой школе травле подвергались и учителя.
Исследование показало, что чаще всего инициаторами буллинга выступают ученики 5-7 классов.
Она подчеркнула, что любое заявление о буллинге надо воспринимать всерьёз, проверять всё и анализировать, а после запускать антибуллинговую комплексную работу.
Ранее педагог-психолог Анна Вакалюк рассказывала, что признаками буллинга ребёнка могут быть физические увечья, а также расстройства поведения, беспричинная агрессия.
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Исследование показало, что чаще всего инициаторами буллинга выступают ученики 5-7 классов.
«Травля возникает там, где неверно распределена власть, вещи не называют своими именами, где накоплен большой багаж спрессованных негативных состояний, где можно безнаказанно нарушать правила. Признаки травли, ее недопустимость и ответственность за нее должны быть не просто прописаны в Уставе школы, но и служить основаниями для немедленного разбирательства и наказания», — пояснила в беседе с Газета.ру доцент кафедры общегуманитарных дисциплин и психологии МИТУ Александра Фокина.
Она подчеркнула, что любое заявление о буллинге надо воспринимать всерьёз, проверять всё и анализировать, а после запускать антибуллинговую комплексную работу.
Ранее педагог-психолог Анна Вакалюк рассказывала, что признаками буллинга ребёнка могут быть физические увечья, а также расстройства поведения, беспричинная агрессия.
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Мелисса Тимофеева