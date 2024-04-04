Названы самые явные признаки буллинга в отношении ребёнка

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Педагог-психолог Анна Вакалюк рассказала, что признаками буллинга ребёнка могут быть физические увечья, а также расстройства поведения, беспричинная агрессия.
«У ребёнка появляются синяки, порезы, царапины, не связанные с игрой или случайным падением. Их происхождение он внятно объяснить не может. Ребёнок становится тревожным, неуверенным в себе, уходит от контакта, может часто плакать, впадает в депрессивное состояние. У него плохой аппетит, тошнота, головные и желудочные боли», — пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Вакалюк.
Кроме этого, ребёнок может отказываться идти в школу, у него могут наблюдаться панические атаки.
А детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что ребёнок может стать «белой вороной», если запретить ему пользоваться гаджетами.
«Если ребёнок сидит в гаджетах, активно участвует в Tik Tok, Shorts, Reels и т. д. – это не будет выделять его на фоне других ребят. Если вдруг ребёнок в подобных вещах сидеть не будет, тогда он станет белой вороной, будет чувствовать себя изгоем. На психику ребёнка это явно не будет влиять позитивно», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.
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