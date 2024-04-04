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Названы самые явные признаки буллинга в отношении ребёнка

Педагог Вакалюк: Синяки и тревожность могут говорить о буллинге
04 апреля 2024, 20:47
Фото: iStock/AlexLinch

Фото: iStock/AlexLinch

Педагог-психолог Анна Вакалюк рассказала, что признаками буллинга ребёнка могут быть физические увечья, а также расстройства поведения, беспричинная агрессия.
«У ребёнка появляются синяки, порезы, царапины, не связанные с игрой или случайным падением. Их происхождение он внятно объяснить не может. Ребёнок становится тревожным, неуверенным в себе, уходит от контакта, может часто плакать, впадает в депрессивное состояние. У него плохой аппетит, тошнота, головные и желудочные боли», — пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Вакалюк.

Кроме этого, ребёнок может отказываться идти в школу, у него могут наблюдаться панические атаки.


Специалист добавила, что профилактикой буллинга должны заниматься взрослые, в частности педагоги и психологи.

А детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что ребёнок может стать «белой вороной», если запретить ему пользоваться гаджетами.

«Если ребёнок сидит в гаджетах, активно участвует в Tik Tok, Shorts, Reels и т. д. – это не будет выделять его на фоне других ребят. Если вдруг ребёнок в подобных вещах сидеть не будет, тогда он станет белой вороной, будет чувствовать себя изгоем. На психику ребёнка это явно не будет влиять позитивно», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.

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#гаджеты
#педагоги
#буллинг
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В Подмосковье паллиативные пациенты теперь получают бесплатную психологическую помощь
04 апреля 2024, 20:49

По всей Московской области открылась бесплатная запись для паллиативных пациентов и их родственников в кабинеты медико-психологического консультирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы настоятельно призываем паллиативных пациентов и их родственников пользоваться психологической поддержкой. Это поможет не только остаться открытым миру, но и не чувствовать себя обузой. А родных подготовит к любому развитию ситуации, сохранив при этом психику здоровой», – сказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.
Как отметили в министерстве, эффективное лечение стресса у пациентов с тяжёлыми заболеваниями может значительно повысить качество их жизни. Координационный центр паллиативной помощи уже направил 54 человека на обследование. С пациентами работают специалисты службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение.

Для записи нужно позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону 8(498) 683-83-83.

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#здравоохранение
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#подмосковье
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Диетолог Лазуренко раскрыла, какой десерт можно есть при похудении
Диетолог Лазуренко заявила о допустимости горького шоколада при похудении
04 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/Fedinchik

Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.
«Речь идёт исключительно про горький шоколад. И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ. Помочь в снижении веса шоколад не может. В больших количествах это только лишние калории. Если за сутки человек не расходует этот ресурс, то все будет откладываться в жировую ткань, — пояснила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.

До этого врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк отмечала, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

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#диетолог
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#терапевт
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Россиян предупредили о проблемах с психикой весной
Врач Тимощенко: Весной могут обостряться проблемы с психикой
04 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/tommaso79

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что в весенний период люди могут столкнутся с обострениями проблем с психикой, а также с ЖКТ.
«Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

По её словам, кроме этого, могут учащаться случаи ОРВИ из-за ослабленного иммунитета.

Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.

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#терапевт
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Врач Степаненко предостерёг водителей от корвалола из-за снотворного действия
04 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.
«Этот препарат кардиологическим не является, относясь к седативным средствам. Я бы не рекомендовал его использование не только потому, что он содержит этанол, но и потому, что в его состав входят фенобарбитал — вещество, обладающее снотворным действием», — пояснил в беседе с Газета.ру Степаненко.

Он добавил, что в принципе кардиологические препараты употреблять можно при вождении машины пи условии, что терапия подобрана корректно и дозировки соблюдены.

Ранее эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин заявлял, что бессонница весьма опасна для здоровья, поскольку она может привести к серьёзным заболеваниям и падению иммунитета.

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В Подмосковье врачи вернули зрение 76-летней женщине, которая не видела с детства
04 апреля 2024, 17:29

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Воскресенские офтальмологи вернули зрение 76-летней пациентке, которая не видела с детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу из-за ухудшения зрения и боли в глазах. Во время диагностике выявили гиперметропию и астигматизм .

«На момент поступления женщина фактически не видела одним глазом. Во время операции мы имплантировали искусственный хрусталик, который был изготовлен специально для пациентки с учетом высокой дальнозоркости и астигматизма. Благодаря вмешательству, нам удалось компенсировать дальнозоркость и астигматизм, что позволило существенно улучшить зрение. Операция прошла успешно и заняла около 10 минут — поделился завотделения офтальмологии Ильдар Камалов.

Стоит отметить, что сейчас женщина проходить амбулаторное лечение.

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#воскресенск
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Названы неожиданные причины появления перхоти
Врач Захарова: Перхоть могут вызвать диабет и иммунодефицит
04 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач-дерматовенеролог Анна Захарова заявила, что к риску появления перхоти могут привести сахарный диабет и иммунодефицит.
«Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита. Также сильное шелушение кожи головы может сопровождать такие дерматологические заболевания, как себорейный дерматит, экзема, псориаз, атопический и контактный дерматит, ихтиоз и стригущий лишай», — отметила в беседе с «Москвой 24» Захарова.

Кроме этого, влияют на шелушение головы стрессы, гормональные сбои, питание и неправильный уход за кожей головы.

А врач-косметолог, трихолог Эльвира Дорош заявляла, что в подавляющем большинстве случаев выпадение волос обусловлено генетической предрасположенностью или гормональным фоном.

До этого россиянам раскрыли как правильно и без вреда для здоровья выполнять разминку. Как пишет Общественная Служба Новостей, важно соблюдать тайминг и разминаться не более 5-10 минут, не выполнять резких и скачкообразных движений, концентрироваться на дыхании, учитывать свои физическую подготовку и ограничения, а также делать упражнения регулярно.

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#ограничения
#заболевания
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Врач Терушкин: Бессонница может спровоцировать болезни Паркинсона и Альцгеймера
04 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин заявил, что бессонница весьма опасна для здоровья, поскольку она может привести к серьёзным заболеваниям и падению иммунитета.
«Если сна недостаточно или его качество оставляет желать лучшего, нервная система остаётся на взводе, в мозгу остаются белковые продукты обмена, ухудшается память, возникает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, падает иммунитет. Чувствовать мы себя начинаем вяло, работа дается сложнее — умственные процессы замедляются», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Терушкин.

По его словам, о хронической бессоннице говорят такие симптомы, как сложность засыпания в течение нескольких часов, пробуждения среди ночи, ранний подъём. При наблюдении у себя всех этих симптомов в течение нескольких месяцев врач рекомендовал обращаться к специалистам.

Ранее опрос Rambler&Co показал, что 42% россиян считают себя «жаворонками», 31% — «совами», 27% отметили, что могут адаптироваться к любому режиму сна.

«Более трети респондентов отметили, что их хронотип по разным причинам менялся в течение жизни, причём в сторону более раннего подъёма. У 31% режим сна оставался одним и тем же. 19% жаворонков сообщили, что с возрастом стали совами. Хронотип 14% опрошенных менялся несколько раз и в разные стороны», — приводит RT текст соответствующего исследования.

А опрос Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.

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#сомнолог
#иммунитет
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В Дубне врачи извлекли из желудка мальчика металлический шарик диаметром 1,5 см
04 апреля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Металлический шарк диаметром полтора сантиметра извлекли из желудка восьмилетнего мальчика врачи Дубненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Операцию по извлечению инородного тела провели под общим наркозом. При этом удалось обойти без разрезов: шарик достали при помощи эндоскопа и гастроскопа. Операция, продолжавшаяся около десяти минут, прошла успешно», — говорится в сообщении.
Главврач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что за прошлый год в медучреждении было около 20 подобных случаев: поступали дети, проглотившие монеты, шарики, мелкие детали от конструкторов и прочее. Как правило, это дети от года до четырёх лет, однако такие происшествия бывают и с ребятами постарше.

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#ребёнок
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#минздрав мо
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В Подмосковье закупят около 200 медицинских приборов для выявления и лечения онкологии
04 апреля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

192 единицы медицинского оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний закупят для больниц и поликлиник Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний», — цитируются в сообщении слова главы министерства Алексея Сапанюка.
Министр Сапанюк добавил, что современная медицинская техника позволяет диагностировать онкозаболевания на ранней стадии, что в разы увеличивает эффективность лечения. В частности, по итогам прошлого года выявление онкологических болезней на ранних стадиях увеличилось в Московской области на 2,5%.

Современное медицинское оборудование закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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