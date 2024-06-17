Стало известно, во сколько обойдётся свадьба в Москве в 2024 году

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Стоимость проведения свадьбы в Москве увеличилась на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.
«Организация небольшой бюджетной свадьбы на 20 человек с фуршетом и небольшой развлекательной программой обойдется примерно в 300 тыс. руб. Стоимость проведения свадьбы на 50 человек среднего уровня с хорошей площадкой, банкетом, оформлением, разнообразной программой начинается от 1,5 млн руб. Масштабная свадьба на 100 человек с роскошным оформлением, медийными ведущими, популярными артистами, изысканным меню может стоить в районе 10 млн рублей», — рассказал Мирошников Агентству городских новостей «Москва».
Он уточнил, что предела стоимости праздника нет. При этом по сравнению с прошлым годом стоимость мероприятия выросла на 10–15%. Увеличились гонорары артистов, цены на меню ресторана, а также аренда площадок. При этом за последние пять лет рост стоимости некоторых позиций превысил 50%.
По словам Мирошникова, москвичи в последнее время отмечают свадьбу в узком семейном кругу. В текущем году, модно выбирать необычные локации для торжества с лёгкой развлекательной программой и стильным оформлением. Молодожёны стараются сделать красивые приглашения, оригинально оформить место проведения праздника и подготовить подарки для гостей.
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