Старейший британец объяснил свое долголетие употреблением собачьего корма

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Старейший мужчина Великобритании недавно отпраздновал своё 110-летие. Такую долгую жизнь мужчина объяснил в числе прочего тем, что ему приходилось питаться собачьим кормом и пить морскую воду.
Дональд Роуз отметил свой 110-й день рождения в доме престарелых, передаёт Daily Mail. Для него приготовили специальный онлайн-концерт, в котором юбиляра поздравили своими выступлениями певец Элфи Бо и актриса Кейт Эшби. Кроме того, британская королевская семья прислала долгожителю открытку из Букингемского дворца.
Роуз участвовал во Второй мировой войне. Именно тогда ему и случилось питаться кормом для собак, запивая его морской водой. Почтенный старец считает, что после такого рациона внутренности у него «замариновались», что и позволило дожить до таких преклонных лет.
Мужчина начинал службу в танковых войсках, затем был снайпером в английском Королевском полку. Он имеет множество британских наград, а также орден Почётного легиона — высшую награду Франции. Сам Роуз героем себя не считает, а говорит, что просто делал то, что должен был.
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Роуз участвовал во Второй мировой войне. Именно тогда ему и случилось питаться кормом для собак, запивая его морской водой. Почтенный старец считает, что после такого рациона внутренности у него «замариновались», что и позволило дожить до таких преклонных лет.
Мужчина начинал службу в танковых войсках, затем был снайпером в английском Королевском полку. Он имеет множество британских наград, а также орден Почётного легиона — высшую награду Франции. Сам Роуз героем себя не считает, а говорит, что просто делал то, что должен был.
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