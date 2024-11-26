В Великобритании умер старейший житель планеты Джон Альфред Тиннисвуд

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В Великобритании в доме престарелых в городе Саутпорте скончался старейшиий житель Землии Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет.
Об этом сообщила британская газета The Mirror. По словам родных, в свои последние дни долгожитель, родившийся в год гибели «Титаника», «был окружён музыкой и любовью».
Книга рекордов Гиннеса признала 111-летнего Тиннисвуда старейшим из ныне живущих людей в апреле нынешнего года после смерти 114-летнего жителя Венесуэлы Хуана Переса. В интервью, которое журналисты взяли у почтенного британца в августе, он объяснил свой рекорд умеренностью, которую соблюдал во всём на всём протяжении своей долгой жизни.
У Тиннисвуда остались дочь Сьюзен, четыре внука и три правнука.
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Книга рекордов Гиннеса признала 111-летнего Тиннисвуда старейшим из ныне живущих людей в апреле нынешнего года после смерти 114-летнего жителя Венесуэлы Хуана Переса. В интервью, которое журналисты взяли у почтенного британца в августе, он объяснил свой рекорд умеренностью, которую соблюдал во всём на всём протяжении своей долгой жизни.
У Тиннисвуда остались дочь Сьюзен, четыре внука и три правнука.
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Александр Бойцов