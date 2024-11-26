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В Великобритании умер старейший житель планеты Джон Альфред Тиннисвуд

Фото: istockphoto/PeopleImages

Фото: istockphoto/PeopleImages

В Великобритании в доме престарелых в городе Саутпорте скончался старейшиий житель Землии Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет.
Об этом сообщила британская газета The Mirror. По словам родных, в свои последние дни долгожитель, родившийся в год гибели «Титаника», «был окружён музыкой и любовью».

Книга рекордов Гиннеса признала 111-летнего Тиннисвуда старейшим из ныне живущих людей в апреле нынешнего года после смерти 114-летнего жителя Венесуэлы Хуана Переса. В интервью, которое журналисты взяли у почтенного британца в августе, он объяснил свой рекорд умеренностью, которую соблюдал во всём на всём протяжении своей долгой жизни.



У Тиннисвуда остались дочь Сьюзен, четыре внука и три правнука.

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#великобритания
В школы Ленинского округа пришли работать более 180 новых учителей
26 ноября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Штат учителей Ленинского городского округа с нового учебного года пополнился 183 новыми педагогами, из них 77 человек — молодые специалисты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наибольшее количество новых педагогов — это учителя самых востребованных специальностей: русский язык и литература, математика, а также учителя начальных классов. По этим трём профилям на работу принята почти половина новых сотрудников — около 90 человек. Еще 50% — учителя других предметов», — сказал замглавы Ленинского городского округа Иван Гетман.
Он также сообщил, что 55% новых учителей работают в школах-новостройках: образовательном центре «Лидер» в поселке Боброво и корпусе Бутовской школы № 1 в жилом корпусе «Южная Битца».

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#ленинский городской округ
#учителя
#школы
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Назван лучший город РФ по оценке городского хозяйства
Казань признана лучшим городом РФ по оценке городского хозяйства
26 ноября 2024, 18:38

Фото: iStock/NataliaNaberezhnaia

Казань стала лучшим городом страны по оценке городского хозяйства. Об этом было объявлено на церемонии подведения итогов премии Финансового университета при Правительстве России.
Кроме этого, на премии были отмечены российские города с высоким уровнем медобслуживания, культуры и образования, работы властей, по качеству дорог, ЖКХ. Как уточняет «Татар-информ», например, свои награды получили и другие города: лучшей по качеству жизни стала Москва, по доступности образования — Нижний Новгород, а жилплощади — Калуга, по обеспечению безопасности — Владикавказ.

Также уточняется, что лидеры-города в номинациях выбирались на основании статистики и социологического мониторинга.

Ранее исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что 74% россиян из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге. Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населённых пунктов получил 60, 58, 52 и 41% голосов жителей страны соответственно.

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#страны
#казань
#рф
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В Ленинском округе появилось больше читателей в библиотеках
26 ноября 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Ленинского городского округа

С начала 2024 года в Ленинском городском округе количество читателей библиотек выросло на 23,5% в сравнении с 2023 годом, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
За десять месяцев 2024 года количество читателей библиотек в Ленинском городском округе увеличилось на 35 тысяч человек.

«Ленинский городской округ — единственный муниципалитет в Московской области, где открываются новые библиотеки. Обычно это происходит в микрорайонах-новостройках, где спрос на социальные объекты особенно велик. Зачастую в новых жилых комплексах библиотека является единственным учреждением культуры и настоящим центром притяжения населения», — сообщила директор Центральной сети библиотек Ленинского округа Татьяна Лукашова.

Она подчеркнула, что за последние четыре года в муниципалитете появились 4 новых библиотеки.

Татьяна Лукашова обратила внимание, что сейчас библиотеки выполняют функции культурно-досуговых центров. На их базе проходят мероприятия, кружки, квизы, квесты и занятия проекта «Активное долголетие».

В 2024 году на базе библиотек прошло больше четырёх тысяч мероприятий — литературных фестивалей, поэтических конкурсов, выставок, мастер-классов и иных.

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#библиотека
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В Ступине обсудили ход капремонта объектов здравоохранения
26 ноября 2024, 18:28

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

Ход капитального ремонта объектов здравоохранения в городском округе Ступино обсудил глава муниципалитета Сергей Мужальских в ходе еженедельного тематического совещания со своими профильными заместителями и главврачом Ступинской клинической больницы Светланой Чудаковой, сообщает пресс-служба администрации округа.
В настоящее время подрядчики отстают от заданных сроков проведения капремонта, пути решения этого вопроса было решено обсудить с Минздравом Московской области.

«На сегодняшний день главной проблемой остаётся срыв сроков капитальных ремонтов на наших объектах. Поскольку полномочия больницы не очень большие, достичь необходимых результатов без помощи областного министерства не получится», — отметила Светлана Чудакова.
Она также отметила, что постоянно поступают обращения жителей, связанные с заполнением электронных больничных карт на портале госуслуг. Поэтому решено провести разъясняющую встречу с населением. Встреча состоится 27 ноября в 15:00 в правом крыле взрослой поликлиники, по адресу: город Ступино, улица Чайковского, дом №7, 2 этаж.

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#медицина
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#капитальный ремонт
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Забеременела через вентиляцию: заключённая родила от сидящего в одиночной камере убийцы
26 ноября 2024, 18:27

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В американских тюрьмах порой разворачиваются такие истории любви, что поверить в них трудно. Однако история о зачатии через вентиляционную шахту – чистая правда.
29-летняя Дейзи Линк и 24-летний Джоан Депс отбывают сроки за убийство в коррекционном центре «Тернер Гилфорд Найт». Они находятся в одиночных камерах, которые связаны между собой лишь общей системой вентиляции. Через неё мужчина и женщина познакомились и начали общаться.

В интервью WSVN женщина рассказала, что длительное нахождение в изоляции приводит к тому, что начинаешь говорить часами, пока не почувствуешь, будто находишься в одном помещении с собеседником.

Сначала они вели дружеские разговоры, которые вскоре переросли в романтические. И это несмотря на то, что Дейзи была лишена свободы за убийство своего молодого человека.

В какой-то момент Джоан признался, что очень хочет стать отцом, и если бы ему пришлось выбирать, кто станет матерью его детей, то он бы остановился на Дейзи. Девушке понравилась эта идея и она неожиданно предложила воплотить её.

В течение месяца Джоан пять раз в день передавал Дейзи через вентиляцию свой биологический материал, собранный в пищевую плёнку. А женщина, в свою очередь, использовала для импровизированного зачатия старые аппликаторы, предназначенные для лечения грибка.

В результате, им удалось зачать ребёнка, несмотря на то, что при таком методе шанс составляет менее 5%.

После того, как о беременности узнали работники тюрьмы, они стали подозревать, что Дейзи стала жертвой насилия, а её семья требовала проведения расследования. Но в итоге ДНК-тест подтвердил, что отцом ребёнка является Джоан.

Девочка родилась абсолютно здоровой. Сейчас она живёт с матерью Джоана, а родители участвуют в её воспитании по видеосвязи.

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#мужчина
#статьи
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В Ступине выполнили годовую программу по благоустройству
26 ноября 2024, 18:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Программа по благоустройству городского округа Ступино на 2024 год выполнена на 100%, о проделанной работе доложил глава муниципалитет Сергей Мужальских в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов, сообщает пресс-служба администрации Ступина.
«В округе благоустроено шесть общественных территорий: скверы у Нового рынка и у ДК «Металлург», бульвар Победы, пешеходная зона вдоль ул. Андропова, территория перед школой на 825 мест в Ступине, скверы в селе Верзилово, посёлке Услады и селе Семёновское. Установлено ограждение храмовой площади в Ступино», — сказал Сергей Мужальских.
Он также сообщил, что в округе в текущем году установили десять детских и спортивных площадок, благоустроили 11 дворов, обустроили три «народные тропы», отремонтировали шесть тротуаров, устранили более 26 тысяч квадратных метров дефектов асфальта во дворах.

В рамках проекта «Светлый город» в округе провели работы на 12 объектах, установили 199 фонарных столбов и 736 светильников.

Кроме того, 1 декабря в ступинском парке Островского откроется новый каток.

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#благоустройство
#сергей мужальских
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В Ленинском округе открыли Центр цифрового образования для детей
26 ноября 2024, 18:14

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

Уже пятый год на базе Лопатинской школы в Ленинском городском округе работает Центр цифрового образования IT-куб. Его открыли в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
На сегодняшний день компьютерной грамоте в нем обучаются свыше 400 ребят с 1 по 11 класс. В настоящее время это единственный IT-куб на территории муниципалитета, при этом таких центров всего 5 в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе главы муниципалитета.

«Дети бесплатно осваивают здесь востребованные и перспективные навыки и компетенции в сфере информационных технологий, готовятся к Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. В этом году мы открыли новое направление подготовки — «Английский в технике». Заниматься в IT-кубе могут учащиеся не только нашей, но и других школ Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова директора Лопатинской школы Инги Фархатовой.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

В пресс-службе уточнили, что Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого школьники осваивают робототехнику, программирование, разработку мобильных приложений, системное администрирование, работают с 3D-дизайном, виртуальной и дополненной реальностью.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

Сообщается, что, помимо IT-куба, в рамках нацпроекта «Образование» в Ленинском округе работают и другие центры дополнительного образования, позволяющие детям получить знания и навыки, востребованные в современном мире. Так, в школах округа работают порядка десяти «Точек роста».

«Они дают ребятам возможность выйти за рамки стандартного образовательного процесса на уроках биологии, химии и физики — проводить опыты и эксперименты, приобретать навыки проектной и исследовательской деятельности», — добавила начальник управления образования Ленинского округа Наталия Киселева.

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#подмосковье
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#школы
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#школьники
#программирование
#it
#точка роста
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Из Шатуры отправили груз гуманитарной помощи для военных
26 ноября 2024, 17:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Ещё одна машина с гуманитарной помощью, собранной в Шатуре для земляков, участвующих в специальной военной операции, выехала к месту назначения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Посылки доставят адресно по просьбам родственников. Кроме того, список необходимого был составлен по заявкам самих бойцов через Комитет семей воинов Отечества», — объяснила руководитель организации Виктория Ментюкова.
В этот раз военнослужащим отправили генераторы, газовые баллоны, маскировочные сети, разведывательного дрона, детектор дронов, коллиматорный прицел, строительные материалы, а также тёплую одежду, лекарства и продукты питания.

Гуманитарный груз повезли водитель дорожного хозяйства Шатуры Сергей Михайлов и член окружного Совета депутатов Дмитрий Бывшев.

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#сво
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Эзотерик раскритиковал запрет на Таро при собеседовании
Эксперт по эзотерике Гулый: запрет на Таро при собеседовании далек от реальности
26 ноября 2024, 17:57

Фото: iStock/HappyNati

Запрет на расклады карты Таро во время собеседований оторван от реальности, так как тарологи в таких случаях заменяют психологов. Об этом заявил эксперт по деловой эзотерике, руководитель одного из московских клубов Таро Александр Гулый. По его словам, при этом сам факт расклада при собеседовании будет сложно доказать.
«Законопроект еще на какое-то время удержит Таро в статусе непризнанной официально методики, но никак не отразится на ее использовании работодателями. К сожалению, депутаты, отрицая Таро как явление, попадают в свою же ловушку, их запретительные меры оторваны от реальности и вот почему», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.RU».
По его мнению, тарологи настраиваются на фото и выявляют среди кандидатов людей с выгоранием, с депрессией, нестабильной психикой, зависимостями, точно так же, как и психологи.

При этом в российских регионах люди все больше интересуются гадалками и эзотериками вместо психологов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на исследование агентства Modifiers, в Кузбассе за прошедший год лишь 21% населения интересовался услугами психологов, в то время как 39% обращались к эзотерическим практикам.

Издание отмечает, что рынок эзотерических услуг в России за 2023 год превысил рынок психологии в 20 раз, и при ежегодных темпах роста в 20%, достиг 2 трлн рублей.

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