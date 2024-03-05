Стартовал отбор для участия в военно-патриотическом лагере «ЮНАРМЕЕЦ»

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства МО
В селе Сукко Краснодарского края на базе всероссийского детского центра «Смена» с 3 по 16 мая пройдет военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ».
К участию в конкурсном отборе на добровольной основе допускаются участники движения «ЮНАРМИЯ» в возрасте от 13 до 17 лет, имеющие высокие результаты в конкурсах и соревнованиях военно-прикладных дисциплин, мероприятиях авиационно-космической и военно-морской направленности, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности.
Подтверждением участия в движении «ЮНАРМИЯ» станет индивидуальный номер участника. Как отметили организаторы, заявки участников, не имеющих регистрации в АИС «ЮНАРМИЯ», конкурсной комиссией рассматриваться не будут.
Конкурсные работы будут приниматься до 18 марта. Результаты отбора появятся на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 26 марта.
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Подтверждением участия в движении «ЮНАРМИЯ» станет индивидуальный номер участника. Как отметили организаторы, заявки участников, не имеющих регистрации в АИС «ЮНАРМИЯ», конкурсной комиссией рассматриваться не будут.
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Артем Кузьмин