Стартовал отбор площадок для конкурса молодёжных проектов

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Приём заявок на отбор 2024 года проходит с 30 ноября по 18 декабря 2023 года.
Принять участие в отборе могут исполнительные органы субъектов РФ и некоммерческие организации, которые проводят всероссийские, окружные, межрегиональные, региональные и муниципальные молодежные площадки в период с 1 марта по 20 октября 2024 года.
Заявки на участие принимаются в электронном виде с помощью межведомственного электронного документооборота (МЭДО), на бумажном носителе – по адресу Федерального агентства по делам молодежи: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2.
Ранее сообщалось, что конкурс научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ» пройдет в Нижнем Новгороде.
С 19 по 20 января 2024 года в Нижнем Новгороде состоится очный тур Международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ». На сегодняшний день в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из РФ и других государств.
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Заявки на участие принимаются в электронном виде с помощью межведомственного электронного документооборота (МЭДО), на бумажном носителе – по адресу Федерального агентства по делам молодежи: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2.
С 19 по 20 января 2024 года в Нижнем Новгороде состоится очный тур Международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ». На сегодняшний день в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из РФ и других государств.
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Мария Фирсова