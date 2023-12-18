Стихийный скотомогильник обнаружен около села в Красноярском крае

Фото: istockphoto/Charles Wollertz
Неподалёку от села Малая Минуса Красноярского края был обнаружен стихийный скотомогильник. Неизвестные свезли в поле около 40 коровьих туш и сложили на кучу автомобильных покрышек.
По словам местных жителей, всё выглядит так, будто мёртвых животных сначала хотели сжечь, но потом махнули рукой и оставили гнить в чистом поле. Из-за этого во всей округе стоит ужасная вонь, сообщает телеграм-канал Mash. Селяне опасаются, что запах привлечёт волков и медведей, из-за чего возрастёт риск встречи лицом к лицу с хищником.
Также местные боятся, что трупный яд распространится по округе, отравит землю и колодцы. Кроме того, не исключают люди и распространения заразы. Недавно в Малой Минусе была вспышка узелкового дерматита — вируса, который передаётся животным через комариные укусы. Если погибшие коровы заражены, то может начаться локальная эпидемия.
Активисты Народного фронта отправили в прокуратуру и Службу ветеринарного надзора Красноярского края обращение с просьбой провести проверку.
Читайте также:
Врач Болибок: сибирская язва в России распространяется из-за жадности
В Астраханской области на территории скотомогильника обнаружили 60 тел собак
Информация о пересечении земельного участка со скотомогильником в Подмосковье теперь доступна онлайн
Также местные боятся, что трупный яд распространится по округе, отравит землю и колодцы. Кроме того, не исключают люди и распространения заразы. Недавно в Малой Минусе была вспышка узелкового дерматита — вируса, который передаётся животным через комариные укусы. Если погибшие коровы заражены, то может начаться локальная эпидемия.
Читайте также:
Врач Болибок: сибирская язва в России распространяется из-за жадности
В Астраханской области на территории скотомогильника обнаружили 60 тел собак
Информация о пересечении земельного участка со скотомогильником в Подмосковье теперь доступна онлайн
Александр Бойцов