Стилист Белашова посоветовала выбирать для школьников форму из хлопка
При выборе школьной формы для детей родителям стоит обращать не только на ее внешний вид, но и состав. Такой совет дала стилист Ольга Белашова.
В разговоре с Om1 Новосибирск, эксперт отметила, что взрослые часто покупают форму, которая соответствует требованиям школы, однако часто не задумываются, насколько эти вещи будут комфортными для ребенка.
«Особое внимание необходимо уделять материалу, из которого изготовлена одежда. Детская кожа может быть очень чувствительной, а неудачно подобранная ткань способна доставлять дискомфорт в течение всего учебного дня», — уточнила Белашова.
Так, по ее словам, одежда обязательно должна состоять из хлопка, особенно это важно для детей с чувствительной кожей. Тем не менее и хлопковый материал может быть колючим. Поэтому стоит выбирать изделия из длинных волокон. Такой материал лучше подходит для повседневной носки и не вызывает раздражений. Когда ребенка отвлекает неудобная рубашка или колючие брюки, сконцентрироваться на учебе становится очень сложно, заключила Белашова.