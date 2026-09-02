Стилист Белашова посоветовала выбирать для школьников форму из хлопка

02 сентября 2026, 19:38

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

При выборе школьной формы для детей родителям стоит обращать не только на ее внешний вид, но и состав. Такой совет дала стилист Ольга Белашова.





В разговоре с Om1 Новосибирск, эксперт отметила, что взрослые часто покупают форму, которая соответствует требованиям школы, однако часто не задумываются, насколько эти вещи будут комфортными для ребенка.



«Особое внимание необходимо уделять материалу, из которого изготовлена одежда. Детская кожа может быть очень чувствительной, а неудачно подобранная ткань способна доставлять дискомфорт в течение всего учебного дня», — уточнила Белашова.