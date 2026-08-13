Стало известно, может ли школа обязать родителей покупать форму определенного бренда
Юрист Баканова: Школа не может навязывать ученикам конкретный бренд формы
Школа имеет право устанавливать общие требования к форме учеников, однако не может обязать родителей покупать одежду определенного бренда или в конкретном магазине. Об этом рассказала юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова.
В разговоре с Life.ru она пояснила, что учебное учреждение вправе определять общий вид школьной формы, ее цвет, фасон и правила ношения. Тем не менее диктовать, у какого производителя или продавца нужно покупать одежду, школа не может.
«Родители вправе самостоятельно выбирать и продавца, и фирму-производителя школьной одежды — при условии, что сама одежда соответствует общим требованиям, установленным школой», — заключила Баканова.
Тем временем руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT призвал родителей начинать возвращатьдетей к школьному режиму, чтобы в сентябре их организм не испытывал стресс от ранних подъемов.
«Как раз осталось две недели — это тот период, за который обычно происходит подстройка биологических часов. Лучше сместить активность на более ранние утренние часы и ограничить активность в поздние вечерние часы. И сделать именно сейчас, чтобы к 1 сентября уже войти полностью в режим», — объяснил эксперт.
Он добавил, что для младших учеников дневной сон является нормой. Однако у более старших детей потребность в дневном сне практически отсутствует. В случае высокой сонливости у школьника Калинкин посоветовал родителям обратиться к специалисту для выяснения причины.