Стало известно, может ли школа обязать родителей покупать форму определенного бренда

13 августа 2026, 21:26

Юрист Баканова: Школа не может навязывать ученикам конкретный бренд формы

Фото: iStock/Kurgu128

Школа имеет право устанавливать общие требования к форме учеников, однако не может обязать родителей покупать одежду определенного бренда или в конкретном магазине. Об этом рассказала юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова.





В разговоре с Life.ru она пояснила, что учебное учреждение вправе определять общий вид школьной формы, ее цвет, фасон и правила ношения. Тем не менее диктовать, у какого производителя или продавца нужно покупать одежду, школа не может.





«Родители вправе самостоятельно выбирать и продавца, и фирму-производителя школьной одежды — при условии, что сама одежда соответствует общим требованиям, установленным школой», — заключила Баканова.

«Как раз осталось две недели — это тот период, за который обычно происходит подстройка биологических часов. Лучше сместить активность на более ранние утренние часы и ограничить активность в поздние вечерние часы. И сделать именно сейчас, чтобы к 1 сентября уже войти полностью в режим», — объяснил эксперт.