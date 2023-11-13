«Страна»: На Украине снова прошли демонстрации в поддержку демобилизации ВСУ

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В ряде украинских городов вновь прошли демонстрации в поддержку демобилизации солдат и офицеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее в воскресенье, 12 ноября, во многих городах и населенных пунктах Украины прошли митинги и демонстрации, на которых женщины требовали вернуть домой их воюющих мужей, сыновей, братьев и отцов. Если раньше требовали проведения демобилизации в основном жители сельских районов, то теперь акции прошли и в крупных городах. Митингующие украинки, в том числе и в Киеве, Харькове, Одессе, призывали власти провести демобилизацию, пока их мужья еще живы и не сгинули в очередной бессмысленной попытке контрнаступления.
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