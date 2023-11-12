Женщины на Украине вышли на митинги с требованием демобилизации

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Во многих городах и населенных пунктах прошли митинги и демонстрации, на которых женщины требовали вернуть домой их воюющих мужей, сыновей, братьев и отцов. Если раньше требовали проведения демобилизации в основном жители сельских районов, то теперь акции прошли и в крупных городах.
Митингующие украинки, в том числе и в Киеве, Харькове, Одессе, призывали власти провести демобилизацию, пока их мужья еще живы и не сгинули в очередной бессмысленной попытке контрнаступления. В то, что призывы украинских женщин будут услышаны, верится как-то с трудом.
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