Студент из Подмосковья Матвей Махов стал победителем проекта «Твой Ход»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Студент МГУ из Московской области Матвей Махов стал победителем Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он выиграл 1 млн рублей в рамках конкурсного трека «Делаю», сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
Финал третьего сезона проекта прошёл на ВДНХ в Москве. Матвей победил с проектом «В курсе».
Участники конкурсного трека «Делаю» шли к победе в несколько этапов. Летом прошёл этап экспертной оценки паспортов проектов участников. Затем авторы лучших проектов защищали свои работы перед экспертами на очных окружных этапах. В результате определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты – 1 млн рублей.
Матвей Махов создал проект по социализации и адаптации выпускников детских домов. Студент выявил проблему, состоящую в том, что после выхода из интерната молодёжь не имеет социального опыта, знаний и навыков, чтобы наладить самостоятельную взрослую жизнь.
Зачастую дети, выросшие без родителей, не знают, к кому обратиться за советом. У ребят может отсутствовать мотивация к работе, учёбе и самореализации, они не умеют принимать важные решения и не знают, как вести себя в сложных ситуациях.
Матвей разработал план действий для учреждений, направленных на помощь выпускникам детдомов. Программа помогает организовать постинтернатное сопровождение, развить систему поддержки воспитанников интернатов, чтобы дать ребятам возможность построить счастливое будущее.
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.
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«Проект «Твой Ход» даёт студентам возможность развивать свои идеи долгосрочно, объединяет молодёжь. «Твой Ход» создал самое большое в стране сообщество активных студентов. Очень рад за победителей, потому что каждый проект действительно заслуживает внимания. Ребята, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте менять мир к лучшему», – пожелал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Матвей Махов создал проект по социализации и адаптации выпускников детских домов. Студент выявил проблему, состоящую в том, что после выхода из интерната молодёжь не имеет социального опыта, знаний и навыков, чтобы наладить самостоятельную взрослую жизнь.
Зачастую дети, выросшие без родителей, не знают, к кому обратиться за советом. У ребят может отсутствовать мотивация к работе, учёбе и самореализации, они не умеют принимать важные решения и не знают, как вести себя в сложных ситуациях.
Матвей разработал план действий для учреждений, направленных на помощь выпускникам детдомов. Программа помогает организовать постинтернатное сопровождение, развить систему поддержки воспитанников интернатов, чтобы дать ребятам возможность построить счастливое будущее.
«Мой проект даёт основную базу знаний и инструкцию к действию для людей, которые хотят стать наставниками для выпускников детских домов. При создании проекта я не был уверен в своей победе, поэтому услышать своё имя во время объявления победителей для меня было неожиданно. Денежную премию использую для своего развития и образования», — поделился Матвей.Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» – масштабное студенческое сообщество, где каждый готов направить усилия и энергию на создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций, реализацию своего интеллектуального потенциала.
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.
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Лора Луганская