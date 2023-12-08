Мария Захарова рассказала молодежи Подмосковья о важности сохранения памятников истории

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась с молодежью Подмосковья о важности сохранения памятников истории.
Встреча с представителем МИД прошла в рамках в рамках проекта «Мы Будущее. Сила Смыслов». Мероприятие проходило в концертном зале в Доме Правительства Московской области в Красногорске.
На лекции Мария Захарова подняла вопрос о ценности исторических памятников и монументов для будущего России.
Стоит отметить, что форуме собрались около тысячи школьников, студентов, активистов молодежных организаций и волонтерских движений, молодогвардейцев и юнармейцев. Ребята смогли задать спикеру интересующие их вопросы.
Кроме этого, основной целью проекта является привлечение молодежи к общественной жизни и возможность рассказать, как можно помочь своей Родине и поддержать участников СВО и мирных жителей новых территорий.
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На лекции Мария Захарова подняла вопрос о ценности исторических памятников и монументов для будущего России.
«Немецко-фашистские войска шли на Москву с северного направления в основном. Выезжая из Москвы в Химки мы каждый раз проезжали те сами «ежи». <…> Есть понятие «с молоком матери впитанное», а это то, что ты видишь постоянно. Хочешь - не хочешь, но ты уже это воспринимаешь. Масштаб этого памятника уникальный по силе, по эмоциональности монумент. Это противотанковые ежи. <…> Он является одним из сильнейших символов памяти о тех событиях на мой взгляд. <…> Это моё воспоминание из детства со мной всегда и всю жизнь. Потом оно просто прирастало значимостью. Эта сила сохранения истории через монументы и памятники и народный отклик, когда дети и внуки героев тех времен, начинали свою совместную жизнь отдавая дать памяти своим предкам — удивительная характеристика народа», - поделилась Мария Захарова.
Стоит отметить, что форуме собрались около тысячи школьников, студентов, активистов молодежных организаций и волонтерских движений, молодогвардейцев и юнармейцев. Ребята смогли задать спикеру интересующие их вопросы.
Кроме этого, основной целью проекта является привлечение молодежи к общественной жизни и возможность рассказать, как можно помочь своей Родине и поддержать участников СВО и мирных жителей новых территорий.
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Мира Полтева