Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»

Фото: Министерство образования Московской области
Студенты из структурных подразделений Колледжа «Подмосковье», расположенных в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках, приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена», который проходил в Липецке, сообщает Министерство образования Московской области.
«Участие в полуфинале стало для нас не только вызовом, но и отличной возможностью научиться чему-то новому. Мы приобрели полезные навыки работы в команде и смогли раскрыть свои творческие способности. Это было незабываемое и вдохновляющее событие!», — поделилась студентка колледжа Елизавета Брюханова.
В России стартовал конкурс проектов по развитию детей «Среда возможностей»
Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников
Школьники и студенты смогут побороться за призы конкурса «Индекс мечтателя»
Дайана Хусинова