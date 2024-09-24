В России стартовал конкурс проектов по развитию детей «Среда возможностей»

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Открытый конкурс «Среда возможностей», нацеленный на поддержку проектов по развитию детей и подростков, проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, заявки на участие принимаются до 7 ноября, сообщает пресс-служба фонда.
«Цель конкурса — поддержать инициативы, направленные на реализацию интересов детей по различным тематикам, в том числе образовательным, культурным, эколого-туристическим и просветительским», — говорится в сообщении.Заявки принимаются в двух номинациях: «Точка роста» (создание условий для развития детей с помощью тематических проектов) и «Горизонт возможностей» (создание многофункциональных центров для реализации потенциала детей и подростков).
Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, библиотеки, дома культуры, музеи и пр.
Полная информация о конкурсе, а также форма для приёма заявок размещены по ссылке.
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