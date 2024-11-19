Студентка Раменского колледжа завоевала приз конкурса антикоррупционных проектов

Фото: пресс-служба Раменского г.о.
Екатерина Клочкова, обучающаяся третьем курсе Раменского колледжа по специальности «Право и организация социального обеспечения», заняла призовое место на Международном конкурсе творческих студенческих проектов антикоррупционной направленности, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Конкурс проводился для привлечения внимания общества к проблеме коррупции, а также в целях поддержки креативных инициатив молодёжи в разработке социальных антикоррупционных проектов в учреждениях среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.Екатерина Клочкова представила на конкурс работу по теме «Антикоррупционная образовательная деятельность в молодёжной среде». Члены жюри отметили глубину проведённого анализа и убедительность приведённых аргументов.
Фото: пресс-служба Раменского г.о.
Конкурс проводился с августа по конец октября на базе Института развития профессионального образования.
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