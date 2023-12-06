Суд наложил арест на деньги блогера Шабутдинова

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Суд по требованию прокуратуры арестовал деньги на 17 счетах блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова.
Об этом пишет «Лента.ру». Арест на счета блогера был наложен для того, чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного потерпевшим по делу.
Также арестованы 11 счетов объявленного в розыск 35-летнего соучастника, который проходит по делу.
Ранее сообщалось, что блогера и коуча Аяза Шабутдинова, арестованного по подозрению в мошенничестве, уволили с должности директора в «Like Центре». Должность Шабутдинова занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. Сообщается, что кадровые перестановки произведены, чтобы продолжить продавать курсы по достижению успеха.
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Мария Фирсова