Участникам курсов Шабутдинова подмешивали в кофе таблетки, вводящие в эйфорию

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На сеансах медитации в «Лайк-центре», которые организовывал блогер Аяз Шабутдинов, участникам подмешивали в кофе «зелёные таблетки», вызывающие эйфорию. Об этом рассказала предпринимательница Наталья Калистратова телеграм-каналу Shot.
Потерпевшая рассказала, что на всех сеансах был знаменитый фирменный кофе, которым угощали участников. Наталья рассказала, что после выпитого кофе у людей начиналась эйфория и они не могли о чем-то думать. Отмечается, что такие таблетки нашли у Шабутдинова при обысках в его квартире.
Ранее Аяз Шабутдинов назвал недоразумением свой арест по делу о мошенничестве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Блогера арестовали в начале ноября, ему вменяют восемь эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
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Алина Юрчак