Суд не стал арестовывать основателя сети ресторанов «Тануки» Орлова

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Тверской суд Москвы отказался от заочного ареста основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья Алексей Криворучко заявил, что ходатайство об аресте Орлова остаётся без удовлетворения.
В отношении Орлова возбуждено уголовное дело по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба группой лиц. Он объявлен в розыск.
Ранее генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко сообщала, что основатель сети ресторанов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к ресторанам, поэтому уголовное дело и розыск не повлияют на работу заведений.
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В отношении Орлова возбуждено уголовное дело по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба группой лиц. Он объявлен в розыск.
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Анастасия Чинкова