Суд обязал актёра Панина* погасить задолженность умершей матери

Алексей Панин* (Фото: Инстаграм** @alexeypaninn)
Мама сбежавшего из России актёра и скандалиста Алексея Панина* Татьяна Власова скончалась в 2021 году в разгар пандемии. У неё остались непогашенные кредитные обязательства, с которыми теперь предстоит разбираться её сыну.
Долг составляет чуть менее 170 тысяч рублей, плюс около шести тысяч накопившихся процентов по кредиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Понятно, что кредитная организация обратилась в судебную инстанцию после того, как не смогла взыскать задолженность с уже умершей клиентки. По закону возмещать её обязан наследник — Алексей Панин*. От выплаты процентов российский суд актёра-иноагента освободил.
У самого Панина* в России также осталось немало долгов. Общая их сумма составляет более 411 тысяч рублей. Также 3 февраля 2025 года ему был выписан исполнительный лист, из которого следует, что задолженность по исполнительным документам составляет 2355, к которым добавлена ещё тысяча рублей исполнительского сбора.
Напомним, в настоящее время артист и беглец проживает в США.
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Сбежавший из России скандальный актёр Алексей Панин* подержал Трампа – фото
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом
** Запрещённая в России социальная сеть
У самого Панина* в России также осталось немало долгов. Общая их сумма составляет более 411 тысяч рублей. Также 3 февраля 2025 года ему был выписан исполнительный лист, из которого следует, что задолженность по исполнительным документам составляет 2355, к которым добавлена ещё тысяча рублей исполнительского сбора.
Напомним, в настоящее время артист и беглец проживает в США.
Читайте также:
Угрозы от Алексея Панина*, спонсоры и роли девушек легкого поведения: шокирующие детали карьерного пути Любови Зайцевой
Похитил дочь и посадил её без прав за руль: как сейчас живёт Панин* и почему органы опеки могут забрать у него ребёнка
Сбежавший из России скандальный актёр Алексей Панин* подержал Трампа – фото
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом
** Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов