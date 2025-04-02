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Суд обязал актёра Панина* погасить задолженность умершей матери

Алексей Панин* (Фото: Инстаграм** @alexeypaninn)

Алексей Панин* (Фото: Инстаграм** @alexeypaninn)

Мама сбежавшего из России актёра и скандалиста Алексея Панина* Татьяна Власова скончалась в 2021 году в разгар пандемии. У неё остались непогашенные кредитные обязательства, с которыми теперь предстоит разбираться её сыну.
Долг составляет чуть менее 170 тысяч рублей, плюс около шести тысяч накопившихся процентов по кредиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Понятно, что кредитная организация обратилась в судебную инстанцию после того, как не смогла взыскать задолженность с уже умершей клиентки. По закону возмещать её обязан наследник — Алексей Панин*. От выплаты процентов российский суд актёра-иноагента освободил.

У самого Панина* в России также осталось немало долгов. Общая их сумма составляет более 411 тысяч рублей. Также 3 февраля 2025 года ему был выписан исполнительный лист, из которого следует, что задолженность по исполнительным документам составляет 2355, к которым добавлена ещё тысяча рублей исполнительского сбора.

Напомним, в настоящее время артист и беглец проживает в США.

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* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом
** Запрещённая в России социальная сеть
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#актёр
#долги
«Ненавижу всю её алчную семейку!»: Сестра Бишимбаева продолжает очернять убитую Салтанат и её родных
Сестра Бишимбаева заявила, что ненавидит семью убитой Салтанат
02 апреля 2025, 11:53

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангелды (слева) выступает на марше против насилия (Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов)

Сестра осуждённого Куандыка Бишимбаева Аружан продолжает негативно отзываться о Салтанат Нукеновой и её семье. Напомним, что бывший министр экономики Казахстана убил свою избранницу в собственном ресторане в центре Астаны в ноябре 2023 года. В прошлом году Куандыка приговорили к 24 годам тюремного заключения.
«Ненавижу её и всю её алчную семейку!» — написала Аружан Бишимбаева под опубликованной ею фотографией Салтанат.
Сестра экс-чиновника уверена, что Нукенова сама довела Куандыка, который её якобы очень любил.
«<…> умышленное убийство с особой жестокостью, в котором его обвинили, у меня вызывает гнев и ярость, потому что этого не было, это не доказано. Ещё большее возмущение у меня вызывает лицемерие, с которым из неё сделали святую», — заявила Аружан.
Помимо всего прочего, Бишимбаева бросилась с упрёками на брата Салтанат Айтбека, его родителей, адвокатов, судью, которая вела нашумевший процесс, судмедэксперта и бывшую супругу Куандыка Назым Кахарман за то, что та стала на стороны родных жертвы.

Пользователи соцсети в шоке от такого поведения сестры осуждённого экс-чиновника. Они считают, что ей в этой ситуации стоило бы промолчать.
«Брат убил человека, о чём еще может идти речь?!»; «Вы все очерняете брата, судью и так далее, а в действительности он совершил грех, этому нет оправдания. Никто не имеет права забирать чью-то жизнь!» — возмущённо пишут пользователи.

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*Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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#казань
#казахстан
#насилие
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Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками Роскомнадзора
02 апреля 2025, 11:28

Фото: istockphoto/welcomia

Телефонные мошенники не устают изобретать новые способы обмана доверчивых либо не слишком технически подкованных и информированных россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор).
О новом способе мошенничества написали сотрудники ведомства в своём официальном телеграм-канале. Роскомнадзор (сокращённо — РКН - прим. ред.) вызывает доверие у пользователей, чем и пользуются злоумышленники для того, чтобы украсть личные данные граждан.

Сама схема, если не брать в расчёт название надзорного ведомства, выглядит довольно привычно. Собеседник представляется сотрудником РКН и говорит, что аккаунт гражданина (гражданки) на портале «Госуслуги» взломан. Для восстановления доступа к нему клиента просят назвать номер СНИЛС. После чего означенный клиент превращается в жертву.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что сотрудники государственных органов и учреждений, равно как и представители власти, не звонят россиянам и тем более не просят их сообщать какие-либо личные данные. Роскомнадзор призвал граждан быть бдительными.

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#роскомнадзор
#сотрудники
#мошенники
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«Поговори с ним»: Врачи считают, что голоса близких могут помочь Тиграну Кеосаяну
Невролог Комаров: Вывести Кеосаяна из комы могут голоса близких людей
02 апреля 2025, 11:08

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Семья, родные и близкие не перестают молиться за Тиграна Кеосаяна. Медики считают, что одно только их присутствие и голоса способны сыграть свою положительную роль в процессе его восстановления.
Точно известно, что тележурналист и режиссёр перенёс третий инфаркт, затем пережил клиническую смерть и впал в кому. Сейчас он находится в больнице под постоянным надзором медиков, но состояние его не улучшается. Однако врачи не исключают позитивного сценария.

«Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть», — сообщил корреспонденту «Экспресс Газеты» лечащий врач Кеосаяна.

Специалисты отмечают, что длительное нахождение в коме значительно снижают возможность полного или хотя бы частичного выздоровления. При этом важную роль в процессе восстановления могут сыграть самые разные факторы. Врач-невролог Александр Комаров уверен, что в случае обратимости повреждений мозга пациент может прийти в себя даже спустя годы.

«В некоторых случаях этому способствуют голоса родных, медикаментозная терапия или специальные звуковые стимулы», — отмечает специалист.

Как известно, жена Маргарита Симоньян и другие близкие Тиграна Эдмондовича регулярно навещают его в больнице.

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#инфаркт
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#экспресс
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Технологии, которые говорят: как инновации меняют жизнь людей с нарушениями общения
02 апреля 2025, 11:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Способность понимать друг друга даже без слов — это настоящее счастье. В этом контексте волшебной палочкой становятся средства альтернативной коммуникации, такие как синтезаторы речи и визуальные карточки. С их помощью люди могут выражать свои желания и эмоции, планировать совместные действия или сообщать о проблемах со здоровьем — по сути, общаться.
Система коммуникативных карточек, разработанная 40 лет назад, используется неговорящими людьми по всему миру. Общение через визуальные образы оказывается простым и комфортным. Однако у этого метода есть один недостаток: чтобы иметь доступ к изображениям самых важных предметов из разных областей жизни, требуется хранить дома множество больших коробок. При выходе из дома можно взять только небольшую часть карточек, что ограничивает возможности общения.

Сегодня ситуация изменилась. Вместо громоздких контейнеров с карточками теперь достаточно иметь смартфон с мобильным приложением «Аутизм: Общение». В нем собрано множество визуальных образов, а пользователи могут заменить абстрактные изображения на фотографии знакомых предметов, просто сделав их снимок. Приложение также озвучивает карточки и формирует фразы из их последовательностей. Кроме того, механический голос можно заменить на голос близкого человека, записав его на диктофон телефона. Таким образом, использование карточек в смартфоне становится даже более теплым и уютным, чем с бумажными образами.

Это приложение оказалось полезным не только для людей с аутизмом, но и для тех, кто испытывает трудности в речи после инсульта или травмы. Количество скачиваний приложения уже превысило все русскоязычные аналоги.

Современные технологии делают жизнь более комфортной и открывают новые возможности для людей с особенностями, становясь частью концепции «доступной среды». Все механизмы создания такой среды для людей с различными инвалидностями прописаны в Стратегической программе Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, которая реализуется в пилотных регионах страны.

Бесплатное приложение «Аутизм: Общение» можно скачать на любые устройства: Apple IOS, Android (Google Play). Короткий ролик о приложении доступен для просмотра на сайте.

В 2024 году приложение-коммуникатор «Аутизм: Общение» было отмечено как одна из лучших практик проекта «Социальный курс: идеи нового времени» и получило награду Совета Федерации РФ. Для получения более подробной информации об этом перейдите по ссылке.

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Россияне могут стать присоединиться к уникальной акции «Услышать Победу»
02 апреля 2025, 10:30

Фото: сайт may9.ru

В России в преддверии 80-летия Великой Победы над фашизмом стартовал проект, позволяющий погрузиться в атмосферу мая 1945 года.
На протяжении двух месяцев, с 15 марта до 15 мая, каждый может стать участником акции «Услышать Победу», соприкоснуться со свидетельствами победного времени. Для этого нужно набрать номер горячей линии 8 (800) 200-0905. Звонок бесплатный.

Россияне смогут услышать голоса непосредственных участников великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Георгий Жуков выступает во время подписания капитуляции. Можно услышать и воспоминания Лидии Овчаренко — регулировщицы, находившейся в памятный день 9 Мая у Бранденбургских ворот.

Подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на сайте и в телеграм-канале.

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#история
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