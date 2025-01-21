Сбежавший из России скандальный актёр Алексей Панин* подержал Трампа – фото

Алексей Панин* (фото: соцсети)
Скандальный актёр Алексей Панин* поддержал президента США Дональда Трампа. В соцсетях он выложил соответствующие фотографии.
В настоящее время звезда фильма Алексея Балабанова «Жмурки» проживает проживает в США. Он опубликовал фотографию, на которой стоит в красной кепке с предвыборным слоганом Трампа «Make America Great Again» («Сделать Америку снова великой»).
Алексей Панин (фото: соцсети)
Под одним из других постов он отметил: «А у нас есть гринкарта», намекая на активную борьбу избранного президента с нелегальными мигрантами.
Напомним, что изначально покинувший Россию актёр жил в Европе. Однако после очередного скандала с пьяным дебошем, закончившегося его задержанием в Эстонии, он переехал в США.
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Алексей Панин (фото: соцсети)
Под одним из других постов он отметил: «А у нас есть гринкарта», намекая на активную борьбу избранного президента с нелегальными мигрантами.
Напомним, что изначально покинувший Россию актёр жил в Европе. Однако после очередного скандала с пьяным дебошем, закончившегося его задержанием в Эстонии, он переехал в США.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова