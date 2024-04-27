Суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу на СМИ-иноагента

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Никулинский районный суд города Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрия Кузнеца. Поводом стали его публикации в сетевом издании «Медуза»*.
Журналист был признан виновным по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
Согласно материалам дела, поводом для составления административного протокола стал подкаст «военного эксперта "Медузы"»* Кузнеца*, опубликованный в телеграм-канале издания. Это первый известный случай, когда представителя СМИ штрафуют за работу на нежелательную организацию.
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* СМИ признано иноагентом и нежелательной организацией на территории РФ
** Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов