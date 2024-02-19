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США намерены проспонсировать «независимые СМИ» в Косове

19 февраля 2024, 14:42
Фото: istockphoto.com/Ianm35

Фото: istockphoto.com/Ianm35

Госдеп США намерен направить $500 тысяч на увеличение аудитории «независимых СМИ» в Косове.
Для этого посольство США в Приштине объявило о соответствующей программе.

По задумке авторов, проект должен будет способствовать увеличению медиаграмотности молодых людей из числа уязвимых меньшинств. В результате ожидается, что СМИ будут давать непредвзятую и объективную информацию.


«Посольство США в Приштине объявляет для организаций открытый конкурс заявок на выполнение программ для укрепления и повышения доли аудитории и самодостаточности базирующихся в Косове независимых СМИ, а также их устойчивости в отношении некорректной информации, дезинформации и киберугроз», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время США предпринимают попытки не допустить развала ВСУ.

«США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщает газета Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала «РИА Новости: США».

Ранее западные СМИ отмечали, что поддержка режима Зеленского со стороны западных союзников в последнее время стала крайне ненадёжной, однако она может ещё более ослабнуть.

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Губернатор Развожаев доложил Путину о развитии Севастополя за год
Президент Владимир Путин провёл встречу с губернатором Севастополя
19 февраля 2024, 14:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития региона за 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Развожаев рассказал Путину об итогах социально-экономического развития города за минувший год. Так, по итогам года Севастополь «выходит на бюджет 86,3 миллиарда рублей».
«Это, конечно, преимущественно безвозмездные федеральные поступления, это наша федеральная целевая программа, это помощь от правительства Москвы. Но при этом собственные доходы бюджета, Владимир Владимирович, обратите внимание, в этом году – 27,8 миллиарда рублей. Если сравнить с 2020 годом, это 67,5 процента прирост. То есть мы фактически выходим уже на удвоение бюджета за последние три года», — доложил губернатор.
Глава региона выделил в докладе и прирост населения. По его словам, на сегодняшний день в городе зарегистрированы 561 тысяча человек.

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#доходы
#севастополь
#политика
#владимир путин
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Китай обратил внимание на позицию Москвы по поводу размещения оружия в космосе
19 февраля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/3DSculptor

Сотрудники министерстве иностранных дел КНР обратили внимание на позицию Москвы относительно размещения оружия в космосе. Об этом сообщили в офисе официального представителя китайского внешнеполитического ведомства.
Госпожа Мао Нин в разговоре с РИА Новости отметила, что Китай, несомненно, интересуется этим вопросом и обращает внимание на действия Москвы в данной области.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил глав МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать своих лидеров отговорить Владимира Путина от будто бы имеющихся у России планов по размещению в космосе ядерного оружия.

В МИД Китая заявили, что, насколько им известно, Россия уже отреагировала на появившуюся информацию о своих «агрессивных космических планах». Известно, что как Россия, так и КНР неоднократно выступали против военной экспансии в космосе и гонки космических вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее предположил, что сообщение о «новой угрозе национальной безопасности» было необходимо Белому дому для того, чтобы ускорить одобрение Конгрессом выделения очередного пакета финансовой помощи Украине.

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#сша
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#китай
#мид
#дмитрий песков
#блинкен
#рф
#космос
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Глава ДНР Пушилин сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке
19 февраля 2024, 12:42

Фото: сайт Кремля

ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения в Авдеевке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что украинские военные особенно остервенело относились к мирным гражданам в Авдеевки на протяжении нескольких последних недель. Пушилин пояснил, что о преступлениях ВСУ ему рассказали люди, которые находятся в пунктах временного размещения.

«Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским», - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что все факты нарушения ВСУ закона документируются, и впоследствии будут служить доказательствами в суде.

ВСУ бросили раненую военнослужащую на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале ​«Радио 1».

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#всу
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#разведка
#пушилин
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Хуситы заявили о повреждении ракетами британского судна в Аденском заливе
19 февраля 2024, 11:08

Фото: iStock/Page Chichester

Хуситы заявили о поражении британского судна Rubymar в Красном море. Об этом представители правящего движения «Ансар Алла» сообщили в социальной сети Х.
Для атаки были задействованы противокорабельные ракеты. В результате операции, судно было сильно поражено, в связи с чем прекратило свое дальнейшее движение. Кроме того, по словам военного представителя хуситов, велик риск затопления судна, экипаж эвакуирован.

Движение «Ансар Алла» проводит военные операции с целью защиты Йемена и в целях демонстрации поддержки палестинского народа, который находится в вооруженном конфликте с Израилем. Нападения с использованием оружия на британские суда начались вскоре после того, как Йемен начала бомбить американская и британская авиации. Особенно ситуация обострилась в декабре 2023 года.

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#ракеты
#израиль
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Уганда ищет альтернативу SWIFT для противостояния шантажу Запада
19 февраля 2024, 10:59

Фото: РИА Новости/Михаил Кряжев

Уганда приветствует поиск альтернативы международной платёжной системе SWIFT. Это необходимо для того, чтобы не зависеть от Запада и противостоять постоянному шантажу с его стороны.
Об этом заявил министр иностранных дел восточноафриканского государства Джедже Одонго. В разговоре с РИА Новости дипломат охарактеризовал альтернативу существующей платёжной системе как «нечто желанное», то, что следует изучить, чтобы иметь возможность выбора. В качестве примера глава МИД Уганды привёл развиваемую Россией СПФС — систему передачи финансовых сообщений. Если пользоваться и той, и другой системой, то в случае шантажа или политизации финансовых операций будут существовать резервные варианты.

Господин Одонго рассказал, что Запад беззастенчиво шантажирует африканские страны, если его в чём-то не устраивает их курс или внешняя и внутренняя политика. Они угрожают отключить неугодное государство от международных систем, если его власти не будут следовать их подсказкам. Например, страна может быть наказана таким образом из-за её связей с Россией, заключил министр.

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#государство
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#запад
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Уже около 400 тысяч жителей Подмосковья проинформированы о выборах президента
19 февраля 2024, 10:52

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области в преддверии предстоящих президентских выборов проинформированы уже около 400 тысяч жителей региона. Таковы последние данные Мособлизбиркома на вечер 18 февраля.
К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям расскажут о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.
Жители Подмосковья могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК».

Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#выборы
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#московская область
#подмосковье
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Президент Эстонии Карис назвал украинский кризис «решающим моментом поколения»
19 февраля 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Racide

Продолжающийся конфликт на Украине является решающим моментом для поколения в Европе. Западу следует проявлять больше решимости в вопросах поддержки Киева.
Об этом заявил президент могучей Эстонии Алар Карис. В своей статье, которую опубликовало издание Politico, эстонский лидер заявил, что если западными странами не будет проявлено достаточно решимости, то их будут считать слабыми, а слабость, как показала история, не ведёт к миру. Он призвал страны Запада к единству, так как очевидно, что ни одно государство не сможет «противостоять России» в одиночку.

Карис признал, что НАТО и Евросоюз ежедневно ведут гибридную войну против Российской Федерации. Однако у него хватило соображения для того, чтобы призвать партнёров к достижению мира без боя. По мнению эстонского президента, Запад может одолеть Россию за счёт экономического превосходства.

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#эстония
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На Украине планируют продажу 691 находящегося под санкциями актива России
19 февраля 2024, 08:29

Фото: istockphoto/alfexe

Киевские власти намерены продать 691 российский актив, в отношении которых ранее в стране были введены санкции. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Выступая на открывшейся в Токио видеоконференции по экономическому развитию и восстановлению Украины, трансляция которой велась на YouTube, он сообщил, что вырученные деньги будут направлены как раз на восстановление экономики страны. Чиновник не уточнил, о каких именно активах идёт речь. Однако во время его выступления на слайдах за его спиной можно было увидеть, например, логотипы компаний ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Изначально планировалось, что на конференции покажут видеообращение к участникам Владимира Зеленского. Однако затем его выступление было отменено, как сообщили модераторы, по инициативе украинской стороны.

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#youtube
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#экономика
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В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине
19 февраля 2024, 08:15

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

На японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, которая началась 19 февраля в Токио, отменили видеопослание президента Украины Владимира Зеленского по неким причинам с украинской стороны.
«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны оно было отменено», - сообщили модераторы конференции.

В рамках данной конференции планируется определить семь конкретных путей для оказания помощи в восстановлении Украины. В том числе в области сельского хозяйства и животноводства, разборе завалов и разминировании, улучшения условий жизни, а также в борьбе с коррупцией.
Всего планируется подписать 20 документов. А общий объем помощи составит более 100 миллионов долларов.

За два последних года Япония предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов помощи.

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