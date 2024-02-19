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Госдеп США намерен направить $500 тысяч на увеличение аудитории «независимых СМИ» в Косове.
Для этого посольство США в Приштине объявило о соответствующей программе.
По задумке авторов, проект должен будет способствовать увеличению медиаграмотности молодых людей из числа уязвимых меньшинств. В результате ожидается, что СМИ будут давать непредвзятую и объективную информацию.
В то же время США предпринимают попытки не допустить развала ВСУ.
Ранее западные СМИ отмечали, что поддержка режима Зеленского со стороны западных союзников в последнее время стала крайне ненадёжной, однако она может ещё более ослабнуть.
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По задумке авторов, проект должен будет способствовать увеличению медиаграмотности молодых людей из числа уязвимых меньшинств. В результате ожидается, что СМИ будут давать непредвзятую и объективную информацию.
«Посольство США в Приштине объявляет для организаций открытый конкурс заявок на выполнение программ для укрепления и повышения доли аудитории и самодостаточности базирующихся в Косове независимых СМИ, а также их устойчивости в отношении некорректной информации, дезинформации и киберугроз», — приводит RT текст соответствующего документа.
В то же время США предпринимают попытки не допустить развала ВСУ.
«США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщает газета Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала «РИА Новости: США».
Ранее западные СМИ отмечали, что поддержка режима Зеленского со стороны западных союзников в последнее время стала крайне ненадёжной, однако она может ещё более ослабнуть.
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Мелисса Тимофеева