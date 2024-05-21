Радио1
Главная / Новости / Общество/ Суд оставил под арестом фигуранта дела об убийстве байкера в столице

Суд оставил под арестом фигуранта дела об убийстве байкера в столице

Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве байкера в Москве
21 мая 2024, 15:36
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Московский городской суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева Иссахана Аббасова — брата обвиняемого в совершенном деянии Шахина Аббасова. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Таким образом, Иссахан Аббасов пробудет в изоляторе до 18 июня. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 33 УК РФ (соучастие — посредник) и п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Байкера Кирилла Ковалева убили 17 апреля. Между Шахином Аббасовым и Ковалевым произошел конфликт. В частности, мотоциклист сделал замечание обвиняемому, который поставил машину на тротуаре около подъезда жилого дома.



Аббасов начал бить погибшего ногами и руками. Кроме того, он нанес удар ножом в живот и покинул место происшествия.

Читайте также:

Шахин Аббасов случайно зарезал москвича-байкера

Долгопрудненский байкер получил медаль «За Отвагу»

В посёлке Мосрентген упавший с мотоцикла байкер погиб под колёсами грузовика
#россия
#москва
#убийство
#суд
Такер Карлсон стал российским телеведущим после интервью с Путиным
Журналист Такер Карлсон станет ведущим своего шоу на российском телевидении
21 мая 2024, 16:39

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон станет ведущим авторского шоу на телеканале «Россия 24». Об этом сообщает URA.ru.
Уточняется, что шоу TUCKER — это совместный проект YouTube-канала журналиста и «России 24». Согласно данным источника, в первом выпуске Карлсон обсуждал с экспертом клещей, болезнь Лайма и детали этого заболевания.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN). Карлсон отметил, что в этом канале присутствует сообщество людей, которые заинтересованы в правде и честном обсуждении.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон в феврале этого года посетил РФ и взял интервью у президента РФ Владимира Путина.

Читайте также:

Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале

Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу

В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси
#сша
#журналист
#болезнь
#проект
#шоу
#youtube
#интервью
#telegram
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты детали дела бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России
Ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова составляет 100 млн руб.
21 мая 2024, 16:26

Фото: iStock/artisteer

Бывший генерал Иван Попов, который руководил 58-й армией российских Вооруженных сил, подозревается в хищениях, которые, по данным следствия, причинили ущерб в размере 100 миллионов рублей.
Согласно предположениям следствия, Попов участвовал в незаконном сбыте металла, полученного в качестве гуманитарной помощи, для строительства инженерных сооружений в рамках специальной военной операции, пишет Telegram-канал SHOT.

Экс-командующий был отстранен от должности год назад. Помимо него, подозреваются краснодарский предприниматель и офицер Южного военного округа, чьи имена пока не разглашаются. Предварительно оценивается, что ущерб составил около 100 миллионов рублей.

Читайте также:

Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов

У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки

По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников
#минобороны рф
#имущество
#имена
#предприниматель
#операции
#ущерб
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юные патриоты из Мытищ приняли участие в первенстве по военно-прикладным дисциплинам
21 мая 2024, 16:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Юные патриоты из Мытищ снова показали высокий уровень подготовки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Первенство по военно-прикладным дисциплинам: военно-патриотическая игра «Тропа разведчика» прошло в городском округе Щелково.

«В программу соревнований входили различные задания, такие как установка лагеря, сборка и разборка автомата АК-74, оказание первой помощи, преодоление полосы препятствий, строевая подготовка и вязание узлов. Участники выполняли их на двух площадках — на территории воинской части и в лесном массиве», — поделились в пресс-службе.

По итогам всех испытаний команда «Молодая гвардия» из Мытищ стала серебряным призером первенства.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв посетил новый Еврейский Культурный Центр «Дружба» в Мытищах

В Мытищах начался монтаж фундаментной плиты детсада на 225 мест

Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс
#щёлково
#подготовка
#первенство
#лагеря
#игра
#молодая гвардия
#мытищи
#патриотизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области в лесах устранили порядка 2000 аварийных деревьев
21 мая 2024, 16:05

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Почти 2 000 аварийных деревьев убрали с начала года в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Вырубка аварийных деревьев проводится в рамках обеспечения санитарной безопасности в лесах.

«В лесах Московской области с начала этого года убрано 1980 аварийных дерева. Всего же в 2024 году по госзаданию мы планируем убрать 4875 таких дерева. Аварийные деревья, часто имея опасный наклон, следы гниения, механические повреждения или обрыв корней, могут при падении причинить ущерб имуществу и здоровью граждан или перегородить дорогу. Вырубаются те деревья, о которых жители сообщают на официальный региональный портал «Добродел», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Самое количество аварийных деревьев было зафиксировано на территориях Истринского, Подольского и Бородинского лесничеств.

Читайте также:

Доступ в леса на востоке Подмосковья ограничили из-за обработки от вредителей

В подмосковных лесах с начала года заблудились более 30 человек

В подмосковных лесах запустили систему обнаружения больших групп людей
#деревья
#добродел
#портал
#жители
#ущерб
#комлесхоз мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Павлово-Посадский техникум присоединился к Всероссийским антитеррористическим учениям
21 мая 2024, 16:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В Павлово-Посадском техникуме провели Всероссийское учение по антитеррористической защищённости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью тренировки было повысить уровень безопасности и разработать эффективные меры по противодействию терроризму. Учение включало теоретическую подготовку и практические занятия. Школьники и персонал техникума отработали действия в условиях возможной террористической угрозы», – говорится в сообщении.
Профессионалы в области безопасности, сотрудники МВД продемонстрировали использование спецоборудования и техники, методы обеспечения безопасности людей.

Как отметили в администрации, учение стало важным шагом в укреплении антитеррористической готовности техникума.

Читайте также:

В Электрогорске провели забег, посвящённый Году семьи

В Павловском Посаде подведены спортивные итоги прошедшего года

В акции «Ночь музеев» в Павловском Посаде приняли участие более 500 человек
#безопасность
#терроризм
#учения
#павловский посад
#подмосковье
#московская область
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне стали пить больше крепкого алкоголя
Вадим Дробиз: потребление крепких напитков в России будет расти
21 мая 2024, 15:40

Фото: iStock/Vicky Gosselin

По статистике розничных продаж алкоголя за январь-апрель 2024 года Россияне стали пить больше крепких напитков. Об этом пишет «‎КП».
Закупки спиртного по сравнению с прошлым годом выросли на 4,2 процента (без учета пива, медовухи, пивных напитков). Увеличились продажи коньяка, а также коктейлей в баночках. По мнению экспертов, связано это с акцизной политикой и тревожностью. В винном секторе с 2019 года росли акцизы на наиболее дешевые винные напитки, для того, чтобы граждане покупали отечественные виноградные вина, но чем их заменить граждане придумали сами.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что вино пили женщины, а теперь они перешли на слабоалкогольные напитки в баночках. Он добавил, что потребление крепких напитков будет расти за счет мужчин. Психологически времена все-таки не легкие, добавил он.

Читайте также:

Врач Исаев назвал самый безопасный для печени алкоголь

«Рюмка для здоровья»: Врач рассказала, помогает ли алкоголь в борьбе с инфекцией

Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь влияет на вес человека
#изменения
#алкоголь
#женщина
#вино
#врач
#эксперты
#напитки
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силуанов сообщил об изменении ставки НДФЛ: что ждать россиянам и куда пойдут налоги
Силуанов рассказал об изменении шкалы НДФЛ: подробности, кого коснутся изменения
21 мая 2024, 15:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. Суть введения такой шкалы состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, граждане страны должны осознавать то, что все деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем. О том, как на жизни россиян отразятся изменения в системе налогообложения и что представляет собой прогрессивная шкала, расскажет редакция «Радио».

Поддержка экономики и инфраструктуры


Дополнительные средства будут направлены и на стимулирование отраслей, способствующих долгосрочному росту экономики, и на развитие инфраструктуры, строительство жилья и дорог. Так можно будет обеспечить поддержку экономики страны, рассказал Силуанов.

Налоговые льготы для семей с детьми


По словам главы Минфина России Антона Силуанова, пользу от налоговых изменений должны получить и семьи с детьми. Силуанов отметил, что, согласно поручению Путина, семьям с двумя детьми и более и невысокими доходами будет предложен вычет по налогу на доходы физических лиц.

В Совфеде прокомментировали решение властей не поднимать налоги
В Совфеде прокомментировали решение властей не поднимать налоги

Расходование налогов станет прозрачным


Граждане должны видеть конкретные цели, на которые направляются их налоги. В частности, дополнительные налоговые поступления планируется направлять на социальное развитие страны: улучшение социальных выплат, повышение пенсий и поддержка материнства и детства, сообщил глава Минфина.

Инвестиции в социальную сферу


Также стоит инвестировать дополнительные средства в социальную инфраструктуру. Силуанов отметил, что стоит продлить программы материнского капитала, охраны материнства и поддержки здоровья женщин.

Поддержка экономики и инфраструктуры


Дополнительные средства будут направлены и на стимулирование отраслей, способствующих долгосрочному росту экономики, и на развитие инфраструктуры, строительство жилья и дорог. Так можно будет обеспечить поддержку экономики страны, рассказал Силуанов.

В беседе с «Радио 1» финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, что изменения в системе налогообложения не затронут обычных граждан, а коснуться только лиц с большими доходами.

На вопрос о том, от какой суммы принято считать доходы лиц высокими, эксперт ответил, что это будут решать российские парламентарии.
«Нет теоремы про высокие доходы. Это субъективно решит собрание депутатов. Разумеется, на них будут стараться влиять представители правительства, Минфин, но это вопрос договоренности. Никакого другого способа решить эту проблему нет», — пояснил Медведев.

Он также предположил, что речь в минимальном значении будет идти о доходе в пять миллионов рублей.
«По-видимому пять миллионов рублей в год – это якорная величина, от которой будут танцевать. Я думаю, что сделать доход меньше пяти миллионов в год для начала прогрессии в налогообложении уже не удастся, уже люди привыкли к этой величине. Для многих россиян пять миллионов в год – это совершенно безумный доход. Это единицы процентов в России получают такие доходы. Во всяком случае легальные. А дальше доходы начинают расти. Есть некоторая доля тех, для кого доход в пять миллионов кажется маленьким. Такие доходы нужно облагать налогом про прогрессивной шкале», — заявил финансовый омбудсмен.

Он также поделился рассуждениями на тему того, нужны ли вообще изменения в системе налогообложения в России.

«Это очень деликатный вопрос. В 1990-е годы уже была прогрессивная шкала налогообложения. Это была большая беда, потому что богатые люди имели способ обходить налог совсем. Когда была введена плоская шкала, собираемость налога вросла существенно. Теперь ситуация изменилась», – заявил эксперт.
В Superjob объяснили, кто в России не платит налоги
В Superjob объяснили, кто в России не платит налоги

Медведев также предложил освобождать от уплаты налога тех, кто имеет маленькие доходы и заявил, что такая возможность уже обсуждается.
«Поднимается вопрос о том, чтобы вообще освободить от налогообложения маленькие доходы, например, которые находятся на уровне прожиточного минимума. Это для бюджета довольно заметная потеря, ведь таких людей очень много», — отметил Медведев.

Он также добавил, что решение обложить более жестким налогом тех, у кого денег много, было бы справедливым для консолидации общества.

Читайте также:

Силуанов заявил, что не собирается менять структуру налогообложения фонда оплаты труда

Силуанов пообещал возврат к «нормальному» бюджетному процессу

Силуанов: в России назрела необходимость налоговой донастройки
#изменения
#льготы
#налоги
#семьи
#налоговые льготы
#поддержка
#минфин
#семьи с детьми
#развитие
#доходы
#люди
#омбудсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семейную пару из Красногорска с 55-летием совместной жизни
21 мая 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске поздравили пару с 55-летием совместной жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
С юбилеем совместной жизни в округе поздравили семью Чичениных.

Валентин и Галина Чиченины вместе уже 55 лет. За плечами – четверть века на военной службе, свой бизнес и крепкая семья: две дочери, шесть внуков и два правнука.

«Хочется пожелать, чтобы это был далеко не последний юбилей их семьи. Чем больше у нас будет таких семей, тем крепче будет и городской округ, и в целом наша страна. Крепкого здоровья, любви, гармонии и всех благ», — подчеркнул исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Он вручил цветы, подарки и поздравительный адрес от Главы городского округа.

Читайте также:

Готовность путепровода над ж/д путями в Опалихе достигла 60%

В Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна»

В Красногорске почтили память местных жителей, погибших на СВО
#семья
#юбилей
#единая подарки
#семьи
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Вильфанд раскрыл, когда в Москве ожидается летняя погода
Синоптик Вильфанд: Летнюю погоду в столице можно ожидать к выходным
21 мая 2024, 15:14

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что несмотря на грозы и дожди в течение недели уже к выходным в Москве установится летняя погода.
«В субботу и воскресенье ожидается уже летняя погода, без осадков, с температурой воздуха 21-26°C. Связано это с тем, что центр циклона будет приближаться к Москве, давление будет повышаться, а воздушные массы будут теплыми, по направлению не с севера», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил о холодном фронте, который пройдёт через столицу сегодня.

«Сегодня ждём прохождения через Москву холодного фронта. Температура успеет прогреться в Москве до 23-25 °С, затем кратковременный дождь, местами возможен умеренный и даже с грозой. После температура немного снизится», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что, хотя в Москве в ближайшие дни температура достигнет значений выше 20°C тепла, говорить о приходе лета в столицу пока рано.

Читайте также:

Синоптик Шувалов: О лете в Москве говорить пока рано

В Москве ожидаются тёплые выходные

Москвичам раскрыли, когда в городе наступит тепло
#дождь
#погода
#температура
#тепло
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф