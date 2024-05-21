Суд оставил под арестом фигуранта дела об убийстве байкера в столице

Президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. Суть введения такой шкалы состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, граждане страны должны осознавать то, что все деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем. О том, как на жизни россиян отразятся изменения в системе налогообложения и что представляет собой прогрессивная шкала, расскажет редакция «Радио».