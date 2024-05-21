Суд оставил под арестом фигуранта дела об убийстве байкера в столице

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Московский городской суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева Иссахана Аббасова — брата обвиняемого в совершенном деянии Шахина Аббасова. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Таким образом, Иссахан Аббасов пробудет в изоляторе до 18 июня. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 33 УК РФ (соучастие — посредник) и п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Байкера Кирилла Ковалева убили 17 апреля. Между Шахином Аббасовым и Ковалевым произошел конфликт. В частности, мотоциклист сделал замечание обвиняемому, который поставил машину на тротуаре около подъезда жилого дома.
Аббасов начал бить погибшего ногами и руками. Кроме того, он нанес удар ножом в живот и покинул место происшествия.
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Байкера Кирилла Ковалева убили 17 апреля. Между Шахином Аббасовым и Ковалевым произошел конфликт. В частности, мотоциклист сделал замечание обвиняемому, который поставил машину на тротуаре около подъезда жилого дома.
Аббасов начал бить погибшего ногами и руками. Кроме того, он нанес удар ножом в живот и покинул место происшествия.
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Никита Кротов