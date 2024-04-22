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Шахин Аббасов случайно зарезал москвича-байкера

Шахин Аббасов на суде заявил, что случайно зарезал москвича-байкера
22 апреля 2024, 15:01
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

21-летний Шахин Аббасов на суде заявил, что случайно зарезал москвича-байкера. Об этом сообщает Telegram-канал shot.
Он попросил отправить его под домашний арест, а не в СИЗО. И пообещал, что скрываться больше не будет.

Отмечается, что Шахин Аббасов отказался признавать вину в намеренном убийстве. Он потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности. Подсудимый попросил не наказывать его братьев, которые помогали ему в бегах. Уверяет, что родственники сами хотели сдать его полиции, но он умолял их этого не делать.



«Я сожалею. Я виноват в этом один. Остальные не были в курсе», — сказал он.

Напомним, что 21-летний Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда дома в Москве. Это не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который сделал водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице.

Мама убитого рассказала, что этим летом ее сын и его девушка хотели жениться, а через пару лет родить детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сизо
Российская волейболистка Михайлина умерла в 21 год
«МК»: волейболистка Михайлина покончила с собой на 22-м году жизни в Москве
22 апреля 2024, 14:15

Фото: iStock/andriano_cz

Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина скончалась на 22-м году жизни.
Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

По данным «МК», 21-летняя спортсменка покончила с собой. Девушку нашли накануне вечером у общежития на юго-востоке Москве. Врачам не удалось ее спасти.

Михайлина профессионально занималась волейболом. В 2018 году она выиграла первенство РФ среди девушек до 17 лет.

В 2019 году она завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Выступала за клубы «Динамо-Водный Стадион», «Заречье».

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#москва
#спорт
#волейбол
#смерть
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Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением мигрантами Героя России
22 апреля 2024, 13:59

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с дракой между мигрантами и жителем подмосковной деревни Вырубово. Появилась информация, что иностранцы переехали на тракторе, а затем избили мужчину, являющегося Героем России.
Пока виновные к ответственности не привлечены, сообщается на сайте ведомства. О случившемся стало известно из публикаций в местных телеграм-каналах. Сообщается, что в деревне Вырубово Московской области возник конфликт мигрантов и одного из местных активистов по поводу незаконного хостела, расположенного в населённом пункте.

Уроженцы Средней Азии после потасовки переехали на тракторе, а затем избили мужчину, награждённого Золотой Звездой Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту данного инцидента и представить ему доклад.

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#конфликт
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#бастрыкин
#московская область
#мигранты
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Крупный пожар в Подмосковье
В Сергиевом Посаде загорелось здание хлебокомбината
22 апреля 2024, 13:53

Фото: iStock/sarawutk

В Сергиевом Посаде загорелось здание хлебокомбината. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что загорелась крыша строящегося здания на территории хлебокомбината. Со слов сотрудников предприятия и жителей ближайших домов, в этом здании жили и работали мигранты.

Пожар был полностью ликвидирован. Обгорела только кровля. Сейчас спасатели обследуют здание. По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани. Тушение пожара было усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.

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#пожар
#здание
#мигранты
#кровля
#крыша
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В Подмосковье за выходные потушили два лесных пожара
22 апреля 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два лесных пожара потушили в Московской области за период с 19 по 21 апреля, их общая площадь составила более полутора гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Один пожар возник в Истринском лесничестве на территории городского округа Красногорск — в двух километрах от деревни Сабурово. Огонь распространился на площади 0,1 га. Второй пожар произошёл в Ногинском лесничестве на территории Павлово-Посадского округа в километре от деревни Дмитрово. Здесь площадь пожара достигла 1,5 га», — говорится в сообщении.
Один из пожаров был обнаружен в ходе наземного патрулирование, другой — благодаря видеомониторингу. Оба пожара потушили в день обнаружения. В Красногорске с огнём боролись шесть человек, было задействовано две единицы техники. В Ногинском лесничестве пожар тушили 11 человек, использовалось пять спецмашин.

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#лесные пожары
#красногорск
#сергиев посад
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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Обнаружены чёрные ящики разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Т-22М3
22 апреля 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Gudella

Найдены чёрные ящики бомбардировщика Т-22М3, который разбился в Ставропольском крае 19 апреля. Об этом сообщили сотрудники силовых структур.
Речевой и параметрический бортовые самописцы, которые в просторечии называют «чёрными ящиками», обнаружены на месте падения самолёта, передаёт ТАСС. По словам собеседника агентства, представляющего силовые структуры, они уже переданы в военную лабораторию, где специалисты произведут расшифровку записей. Это должно прояснить причины катастрофы.

Военный самолёт Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае в пятницу, 19 апреля, во время возвращения с боевого задания на аэродром базирования. Один член экипажа погиб, двое доставлены в госпиталь. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

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#аэродром
#специалисты
#госпиталь
#самолет
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В Подмосковье задержали мужчину из Астрахани, находящегося в федеральном розыске
22 апреля 2024, 12:30

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершенное ранее преступление, задержали сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Сообщение о том, что замечен гражданин, по приметам похожий на подозреваемого из разыскной ориентировки, поступило росгаврдейцам, когда они были на маршруте патрулирования», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии отправились по указанному адресу и задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в приобретении и продаже имущества, заведомо добытого преступным путём в Астрахани.

Задержанного передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Москве няню одного из коррекционных детских садов обвинили в избиении воспитанника с аутизмом.

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#росгвардия
#криминал
#розыск
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Три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже
22 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Distortion_Media

Три человека погибли и два пострадали во время пожара на предприятии в Воронеже. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Возгорание произошло в складских помещениях на электромеханическом заводе «ЭНИКмаш-В». Пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь горения превысила 500 квадратных метров.

Сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых и один кислородный баллоны. Сильного взрыва удалось избежать.

В настоящее время причины пожара выясняются. Пострадавших госпитализировали.

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#воронеж
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Няня коррекционного детсада в Москве избила ребенка
Shot: няню коррекционного детсада в Москве обвинили в избиении ребенка
22 апреля 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Irina_Geo

В Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.
18 апреля женщина пришла забирать ребенка из сада № 1708 на улице Крупской. Она увидела у него кровоподтек под глазом. Мать мальчика рассказала, что ее сын болен аутизмом и не разговаривает. В образовательном учреждении он находится с понедельника по пятницу.

Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Женщина в это не верит и подозревает няню, которая пришла работать в детсад недавно и присматривает за детьми ночью. Отмечается, что синяки на теле сына она замечала и до этого. После разговоров с другими родителями россиянка узнала, что их дети тоже приходят домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Подруга женщины рассказала, что та совершила поступок после ссоры с экс-супругом, с которым встретилась во время прогулки. Отец малышки отказался помогать бывшей жене с оплатой дорогостоящего лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице. В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери.

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Стало известно, что горит в Воронеже
В Воронеже загорелся завод «Элмаш»
22 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/sarawutk

В Воронеже на электромеханическом заводе «Элмаш» произошел большой пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани. Тушение пожара было усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.

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#пожар
#воронеж
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