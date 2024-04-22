Шахин Аббасов случайно зарезал москвича-байкера

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21-летний Шахин Аббасов на суде заявил, что случайно зарезал москвича-байкера. Об этом сообщает Telegram-канал shot.
Он попросил отправить его под домашний арест, а не в СИЗО. И пообещал, что скрываться больше не будет.
Отмечается, что Шахин Аббасов отказался признавать вину в намеренном убийстве. Он потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности. Подсудимый попросил не наказывать его братьев, которые помогали ему в бегах. Уверяет, что родственники сами хотели сдать его полиции, но он умолял их этого не делать.
Напомним, что 21-летний Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда дома в Москве. Это не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который сделал водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице.
Мама убитого рассказала, что этим летом ее сын и его девушка хотели жениться, а через пару лет родить детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что Шахин Аббасов отказался признавать вину в намеренном убийстве. Он потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности. Подсудимый попросил не наказывать его братьев, которые помогали ему в бегах. Уверяет, что родственники сами хотели сдать его полиции, но он умолял их этого не делать.
«Я сожалею. Я виноват в этом один. Остальные не были в курсе», — сказал он.
Напомним, что 21-летний Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда дома в Москве. Это не понравилось 24-летнему местному жителю Кириллу Ковалёву, который сделал водителю замечание. Тот, в свою очередь, напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице.
Мама убитого рассказала, что этим летом ее сын и его девушка хотели жениться, а через пару лет родить детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова