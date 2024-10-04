Суд отклонил иск Поперечного* к Минюсту об исключении из реестра иноагентов

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Замоскворецкий суд Москвы отказал комику и видеоблогеру Даниле Поперечному* в удовлетворении иска к Минюсту России, в котором тот требовал исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья огласил решение, согласно которому в удовлетворении иска Поперечного* было отказано.
Напомним, что Поперечного* внесли в реестр Минюста в июне этого года. Из документа ведомства следует, что комик неоднократно выступал на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными структурами, создавал материалы иноагентов, выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о принимаемых российскими властями решениях.
В настоящее время комик проживает за пределами России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Напомним, что Поперечного* внесли в реестр Минюста в июне этого года. Из документа ведомства следует, что комик неоднократно выступал на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными структурами, создавал материалы иноагентов, выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о принимаемых российскими властями решениях.
В настоящее время комик проживает за пределами России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова