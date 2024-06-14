Блогера Данилу Поперечного* признали иноагентом в России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Иноагентом в России признан блогер Данила Поперечный*. Об этом сообщается на сайте Минюста. Уточняется, что Поперечный был респондентом на информационной площадке иностранного агента, а также создавал материал иноагента для неограниченной аудитории.
«Выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами РФ», – говорится в сообщении ведомства.
Об эмиграции Поперечного в Штаты стало известно в январе прошлого года. В июне он продал недвижимость в Питере за 35 миллионов рублей.
По словам комика, он уже жил в Польше и на Украине, поэтому у него «вообще нет проблем» с эмиграцией.
*Признан иноагентом в РФ.
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Никита Кротов