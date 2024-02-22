Суд признал экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»*

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Суд в Хабаровском крае признал общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* экстремистским, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
«Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ», — прокомментировала решение суда собеседница агентства.
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*Движение, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
Евгения Парфентьева