Юридически спорно: Эксперты о признании экстремистским движения «Я/мы Сергей Фургал»

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В 2023 года Люберецкий суд Московской области вынес бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинительный приговор. Его признали виновным в двух убийствах и одном покушении, приговорив к 22 годам лишения свободы. Митинги в поддержку губернатора начались сразу после его задержания, летом 2021 года. Активисты, выступающие в поддержку Фургала, называют своё движение «Я/МЫ Сергей Фургал». Уточняется, что дело о признании движения экстремистским рассмотрит Хабаровский краевой суд 22 февраля.
«Не надо будить лихо, пока оно тихо. Надо, собственно говоря, сделать все так, чтобы второе дело Фургала, новый приговор, не способствовали каким-либо публичным акциям, каким-либо акциям протеста», — подчеркнул собеседник «Радио 1».
Напомним, сейчас суд начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Фургала – о хищении активов «МСП Банка».
Эксперт заявил, что если суд удовлетворит иск хабаровской прокуратуры, то всех причастных к движению «Я/МЫ Сергей Фургал» будет ждать уголовная ответственность в соответствии с российским законодательством.
«Я не думаю, что там будут какие-то массовые посадки, но для профилактики и педагогики кого-то из самых ярых, ярких сторонников Фургала могут посадить», — резюмировал Константин Калачёв.
При этом вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» отметил, что юридически движения «Я/МЫ Сергей Фургал» в настоящее время не существует. Кроме того, сам бывший губернатор Хабаровского края экстремистом не признан.
«Что для меня, как юриста, странно — как можно признать экстремисткой организацию, которой, по факту нет?», — задаётся вопросом эксперт.
Он добавил, что если такое признание все-таки произойдёт, юридически оно будет являться спорным. Потому что люди в таком случае смогут, например, поменять лозунг и вменить им что-то будет достаточно трудно, подчеркнул Мельников.
Если всё же говорить о вероятных наказаниях, самая серьёзная ответственность будет грозить непосредственно организаторам движения «Я/МЫ Сергей Фургал».
«То есть, если кто-то, например, соберется провести марш, митинг под эгидой соответствующего движения, то им будет грозить от 6 до 10 лет лишения свободы. В свою очередь те, кто будет вовлекать граждан в такую деятельность, рискуют получить до двух лет заключения», — заключил Иван Мельников.
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