Суд продлил «‎королеве марафонов» заключение под стражей

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Мосгорсуд продлил заключение под стражей блогеру Елене Блиновской еще на три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Ранее СК РФ попросил Мосгорсуд продлить срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской.
Ранее сообщалось, что «королева марафона», содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции. Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой. Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» ушёл на СВО. Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.
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