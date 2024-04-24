Суд вынес приговор экс-участнику ЧВК «Вагнер», убившему пенсионерку

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Экс-участнику ЧВК «Вагнер» Ивану Россомахину, убившему пенсионерку после возвращения с СВО, вынесли приговор. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что мужчину судили сразу по нескольким статьям: угроза убийством, изнасилование и убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. В результате суд приговор Россомахина к 22 годам лишения свободы.
Мужчина вернулся с СВО в марте прошлого года. На фронте он находился полгода, после чего получил помилование. Жители населённого пункта в Вятскополянском районе Кировской области, куда вернулся военный, были сильно напуганы. По их словам, он ходил по улицам с топором и ножом, разбивал машины и постоянно угрожал всех убить.
После этого глава местной полиции пообещал местным жителям, что вновь отправит Россомахина на СВО, но не успел: пьяный военный ворвался в дом к знакомой пенсионерке, изнасиловал её и зарезал.
Помимо тюремного заключения, суд обязал мужчину выплатить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшей женщины.
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Мужчина вернулся с СВО в марте прошлого года. На фронте он находился полгода, после чего получил помилование. Жители населённого пункта в Вятскополянском районе Кировской области, куда вернулся военный, были сильно напуганы. По их словам, он ходил по улицам с топором и ножом, разбивал машины и постоянно угрожал всех убить.
После этого глава местной полиции пообещал местным жителям, что вновь отправит Россомахина на СВО, но не успел: пьяный военный ворвался в дом к знакомой пенсионерке, изнасиловал её и зарезал.
Помимо тюремного заключения, суд обязал мужчину выплатить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшей женщины.
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Анастасия Чинкова