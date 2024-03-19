Суд снова оштрафовал «Википедию» за неудаление запрещённой информации

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«Википедию» снова оштрафовали за неудаление запрещённой в России информации.
Пресс-служба Таганского суда Москвы сообщила, что на этот раз «Википедия» была оштрафована на три миллиона рублей.
При этом не уточняется, какую именно информацию не удалили из электронной энциклопедии.
Это уже не первый штраф, который получает «Википедия», в настоящее время счёт идёт уже на десятки миллионов рублей. Как правило, речь идёт о неудалении ложных сведений об СВО, информации о запрещённых в России экстремистских организациях, а также сведениях, направленных на склонение несовершеннолетних россиян в совершению опасных для здоровья противоправных действий.
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При этом не уточняется, какую именно информацию не удалили из электронной энциклопедии.
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Анастасия Чинкова