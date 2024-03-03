Горелкин: В России могут заблокировать «Википедию»

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Онлайн-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать из-за закон, запрещающего популяризацию средств обхода блокировок, предположил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале.
«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN», — написал Горелкин.
Парламентарий отметил, что в российском аналоге «Руниверсалис» сообщается, что в «Википедии» есть целая статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также настоятельно рекомендует их к использованию.
Блокировка онлайн-энциклопедии уже возможно, считает Горелкин, осталось сделать это так, чтобы не вызвать резко негативной реакции у интернет-пользователей.
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