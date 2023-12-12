Суд в Чечне отказался освободить Зарему Мусаеву по УДО

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Ходатайство о досрочно-условном освобождении Заремы Мусаевой отклонено судом, передает «Чечня Сегодня».
Сторона защиты настаивала на досрочном освобождении Мусаевой, приводя в качестве аргументов ее положительные характеристики, отсутствии денежных обязательств в виде компенсации ущерба и то, что ранее осужденная не привлекалась к ответственности.
Однако Шалинский городской суд ходатайство не удовлетворил.
Летом текущего года суд назначил фигурантке 5,5 лет лишения свободы за применение насилие к представителю власти и мошенничество. Однако вскоре Верховный суд Чечни смягчил наказание Мусаевой, назначив ей пять лет заключения. Инстанция признала у женщины ряд хронических заболеваний, что стало основанием для смягчения приговора.
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Однако Шалинский городской суд ходатайство не удовлетворил.
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Анастасия Крестьянова