СК завершил расследование по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников банды Басаева, которые напали на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК РФ.
Следствие выдвигает следующую версию происходящих событий: 29 февраля 2000 года четверо вышеупомянутых фигурантов дела в составе вооружённой банды под руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих из Пскова на территории Чечни. Заняв позиции с трёх сторон, они производили выстрелы по военным из автоматов Калашникова. В результате вооружённого нападения 84 солдата погибли, четверо получили ранения.
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