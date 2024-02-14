Суд в Москве заочно арестовал экс-адвоката Новикова* по делу о фейках о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Гагаринский районный суд города Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова*. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
Адвокатская палата города Москвы лишила юриста статуса в июне 2023 года. Коллеги сочли некоторые высказывания и действия Новикова* нарушающими требования кодекса профессиональной адвокатской этики. Теперь бывший адвокат и бывший игрок «Что? Где? Когда?» будет арестован на два месяца с момента экстрадиции или депортации.
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