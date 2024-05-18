Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны

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Арестованный по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет обширные связи в руководстве предприятий Минобороны. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы.
Согласно документу, Фомин — доверенное лицо заместителя министра обороны Российской Федерации. По этой причине он обладает возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом влиять на них, чтобы избежать уголовной ответственности.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Через несколько дней Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Иванову.
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